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Formula 1 Haberler

Szafnauer: "Alpine hızlı ancak yarış performansını iyileştirmeli"

Alpine Formula 1 Takım Patronu Otmar Szafnauer, 2022'de ilk defa hiç puan alamasalar bile Emila Romagna GP hafta sonundan bazı pozitif sonuçlar çıkarabileceklerini söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Szafnauer: "Alpine hızlı ancak yarış performansını iyileştirmeli"
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Szafnauer, Imola'da sprint yarışında ya da ana yarışta tam olarak gösteremeseler bile A522'nin tek turda iyi performans gösterdiğini söyledi.

Yeni hafifletilmiş tabana sahip olan Fernando Alonso sıralamalarda 5. olmayı başarmıştı. Ancak şampiyon pilot sprint yarışında lastik aşınması nedeniyle gerilemekten kurtulamazken yarışta da Mick Schumacher ile olan temasında sidepodundan hasar aldığı için yarışa erken veda etti.

Esteban Ocon, sıralamalarda vites kutusu sorunu yaşamasının ardından sprinte 19. sıradan başlamıştı. Ocon ana yarışı 11. sırada tamamladı ancak pitten Lewis Hamilton'ın önüne tehlikeli bir şekilde çıkarıldığı için ceza aldı ve 3 sıra daha kaybetti.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, "İyi olan haber aracın hızlı olması. Tek tur performansı iyi görünüyor. Sadece yarış performansı üzerinde biraz çalışmamız lazım."

"Kötü haber Esteban'ın vites kutusu sorunuyla geride kalmasıydı. 19. sırada başlamasının ardından 11. olmasına iyi denebilir."

"Ancak Fernando sinir bozucu bir şekilde beşinci olabilecek kadar hızlıydı ancak yine hiç puan kazanamadı. Mick spin attı ve ona vurdu. O an, onun için yarışın sonuydu."

"Sidepodu hasar aldıktan sonra uçtu ve onu pite almaktan başka çaremiz kalmadı. Sidepodda büyük bir delik oluştu ve tabanı çok fazla hasar aldı. Neyse ki başka bir şey yoktu." dedi.

Szafnauer, sprint yarışında her iki pilotun da lastiklerde sorun yaşadığını ancak Ocon'un yarıştaki durumunun daha iyi olduğunu söyledi.

Szafnauer, "Yarışta daha az sorun yaşadık çünkü sprint yarışından ders çıkardık. Günün sonunda bizim adımıza yarışan tek isim Ocon'du ancak yarışta, sprintteki kadar aşınma yaşamadık. Özellikle yağmur lastiklerinde etrafımızdakilerden daha iyi iş çıkardık."

"Geçiş lastikleriyle devam etseydik önündeki birkaç aracı geçebilirdi çünkü onları yakalıyordu." dedi.

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