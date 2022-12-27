Szafnauer: "Alpine Akademi'ye bağlılığımız devam ediyor"

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Alpine Akademi, Oscar Piastri ve Alpine'in içinde bulunduğu utanç verici tartışma nedeniyle 2022 sezonunun ikinci yarısında inceleme altına alındı.

2023'te McLaren ile yarışacak olan Avustralyalı sürücü, gelecek sezon için Fernando Alonso'nun yerine geçeceği açıklanmadan önce Alpine Akademi sürücüsü olarak takımla özel testler gerçekleştiriyordu.

Ancak Piastri, Alpine'in genç sürücüyle sözleşme imzaladığını duyurmasının ardından takımla arasına hızla mesafe koydu ve bir anlaşmaya varıldığını reddetti. Anlaşmazlığının nedeni kısa süre sonra ortaya çıktı: Piastri, McLaren ile yarışmak üzere bir sözleşme imzalamıştı.

Konu, F1'in Sözleşme Tanıma Kurulu'na gitmek zorunda kaldı ve Kurul, Piastri'nin Alpine ile 2023 için hiçbir zaman geçerli bir sözleşmesi olmadığı kanısına vardı.

Bu durum Alpine Akademi'nin sözleşmelerinin idaresinde tutarsız görünmesine neden olurken, Szafnauer; Alpine CEO'su Laurent Rossi ile genç sürücü programına devam edilip edilmeyeceği konusunda görüşmeler yapıldığını açıkladı.

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: McLaren

Mirror'a konuşan Szafnauer, “O noktada, her şeye bakıyorsunuz."

“Laurent, para harcayıp sürücüleri belirli bir noktaya getirdikten sonra başka bir yere gitmek istediklerinde, 'Bunu gerçekten yapmalı mıyız?' diye yeniden düşünmemiz gerektiğini söyledi. Bu konuyu gözden geçirdik ama genç sürücü programına ve Alpine Akademi'ye olan bağlılığımız kesinlikle devam ediyor." dedi.

Akademinin önemli sürücülerinden biri de, Abu Dhabi'de Alpine ile test yapan Avustralyalı sürücü Jack Doohan. Szafnauer, Doohan için 2023 planları hakkında konuştu.

Szafnauer, “Gelecek yıl da F2'de yer alacak."

“Dolayısıyla, ileriye dönük olarak Alpine ailesinin bir parçası olacak ama gelecek yılki odak noktası F2 Şampiyonluğu'nu kazanmak olacak." dedi.

Doohan, F3 şampiyonluğunu kazandıktan sonra F2'ye yükselen Alpine Akademi üyesi Victor Martins ile karşılaşacak. 2023 sezonu öncesinde Alpine'in kadrosunda değişiklik yapılabilecek diğer iki sürücü ise Olli Caldwell ve Caio Collet.