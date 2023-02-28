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Szafnauer: "Alonso'ya sahip olmak güzeldi fakat mevcut kadromuzdan memnunuz"

Alpine patronu Otmar Szafnauer, Fernando Alonso'nun yokluğunun kendilerini etkilediğini pek düşünmüyor.

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Szafnauer: "Alonso'ya sahip olmak güzeldi fakat mevcut kadromuzdan memnunuz"
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Fernando Alonso, son iki yılı Alpine'de geçirmişti ve sahip olduğu tecrübeyle, takımın gelişimine yardımcı oluyordu. 

Fakat 2023'te Aston Martin'e geçerken, yerini Pierre Gasly aldı. Şimdi takımın Esteban Ocon ve Gasly gibi hem genç hem de deneyim pilotları olacak. Yine de Alonso, gridin en deneyimli pilotu ve her türlü şartla nasıl baş edeceğini biliyor.

Szafnauer, Gasly'nin geri bildirimleriyle alakalı bir soruya şöyle yanıt verdi: "Geçen yıl Fernando'nun takımda olması çok hoştu çünkü çok tecrübeliydi, muhtemelen Formula 1'deki en tecrübeli yarış pilotuydu."

"Fakat şimdi, iki pilotumuzdan aldığımız geri bildirimlerde bir boşluk ya da eksiklik görmüyoruz."

Esteban Ocon, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Esteban Ocon, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Alpine

"Şu anda sahip olduğumuz ikiliden aldığımız geri bildirim ve yönlendirme geçen yılki kadar iyi."

Szafnauer'e sorulan sorulardan birisi de, 2023'te kendileriyle kalmak yerine McLaren'a geçen Oscar Piastri ile konuşup konuşmadığıydı.

Bu konuda Szafnauer'in yanıtı şöyle oldu: "Hayır, yani Yuki dışında başka bir takımdan başka bir sürücüyle konuşmadım."

"Onunla da tesadüfen görüştük. Helmut'a merhaba demeye gitmiştim ve Yuki de onunla oturuyordu."

"Açıkçası diğer sürücüleri pek aramam. Fernando geçen yıl bizim için yarıştı. Ona selam vermeye gitmedim Bu pek yapmadığım bir şey."

"Onunla [Piastri ] karşılaşmadım..."

"Mesela Nico Hulkenberg de uzun süre benim için yarıştı. Haas'a döndüğü için mutluyum. Fakat gidip de ona bir şey söylemedim."

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