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Formula 1 Haberler

Szafnauer: "Alonso'ya ihtiyaç duyduğu aracı vereceğiz"

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Alpine'in gelişimine güveniyor ve Fernando Alonso'ya iyi bir araç verebileceklerini düşünüyor.

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Szafnauer: "Alonso'ya ihtiyaç duyduğu aracı vereceğiz"
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Alonso, Avustralya GP'si sıralama turlarında en güçlü tempoya sahip isimlerden birisiydi. İlk ve ikinci seansları beşinci sırada tamamlayan Alonso, üçüncü seansta çok hızlı bir ilk tur ile geliyordu fakat araçtaki bir arıza sonrası günü bariyerlerde tamamladı.

Alpine ilk üç yarış itibariyle hızlandığına dair birtakım işaretler verdi ancak takım patronu Szafnauer pragmatik olmaya devam ediyor ve takımın bu sezon diğer takımları geride bıraktığını görmeyi umuyor. Szafnauer aynı zamanda Alonso'nun rekabet edebileceği zaman çerçevesinin de farkında.

AS tarafından takımın Alonso'nun en iyi şekilde yararlanabileceği kadar hızlı bir araç üretip üretemeyeceği sorulan Szafnauer, "40 yaşında olduğu için mi? Umarım öyledir."

“40 yaşında olduğum zamanları hatırlıyorum, hiç yorulmazdım. Artık 57 yaşındayım ve yoruldum. Bu yıl Fernando ve Esteban [Ocon] ile yapmamız gereken, aracı diğerlerinden daha fazla geliştirmek."

“Bunu yaparsak, bu yıl öğrendiklerimizi gelecek yıla uygulayabiliriz. Yılın sonunda, diğerlerine kıyasla ne kadar çok şey öğrenmiş olduğumuzu görebileceğiz."

"Fernando'ya ihtiyaç duyduğu aracı vereceğiz. Sezonun nasıl ilerleyeceğini göreceğiz fakat kış arasında kötü bir iş çıkardığımızı düşünmüyorum. Sezon ilerledikçe gelişecek ve yükseleceğiz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso geçtiğimiz haftalarda, Alpine ile veya başka takım ile iki veya üç yıl daha Formula 1'de kalmayı umduğunu söylemişti.

Alonso'nun takımdaki geleceği, 2023'te yarış koltuğu için bekleyişte olan Oscar Piastri de hesaba katıldığında henüz belli değil.

Szafnauer, geçen yılın Formula 2 şampiyonunu önümüzdeki sezon gride getirme baskısının sezon ilerledikçe artacağını kabul etti ve takım patronu bir sonraki adımlarını belirlemek için zaman ayıracaklarını söyledi.

Alonso'nun sözleriyle ile ilgili olarak Szafnauer, "Onun bu sözleri ile tam olarak neyden söz ettiğini bilmiyorum ama umarım öyledir -Fernando harika bir pilot, bir Dünya Şampiyonu ve pistte rekabetçi olabilmemiz için mükemmel bir destek kaynağı. Bu arada, bu yıl halen bizimle yarışıyor."

“Gelecek sezon ile ilgili kararlar 'aptal sezonu' başladığında, Temmuz veya Ağustos'ta verilecek. O zamana kadar araç hakkında çok şey öğreneceğiz ve karar vermek için daha fazla bilgiye sahip olacağına eminim." dedi.

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