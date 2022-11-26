Szafnauer: "Alonso'nun yaşadığı sorunlar, takımın şampiyona pozisyonunu etkilemedi"

Haberi dinle

Fernando Alonso bu yıl en çok yarış dışı kalan isimlerden birisi oldu ve sorunların çoğu, iyi puanlar almak üzereyken yaşandı.

Bu konuda konuşan Szafnauer, "Sezon boyunca ciddi dayanıklılık sorunları yaşadık ve Fernando Alonso'nun bu konudaki hislerini anlayabiliyorum. Fakat teknik anlamda sorun yaşamasaydık, aracımız hızlı ve aynı zamanda dayanıklı olsaydı, bilinçli olarak daha iyi bir güç ünitesi üretip, şasiyi mümkün olduğu kadar geliştirseydik, yine de takımlar şampiyonasında dördüncü sıradan öteye gidemezdik."

"Elbette Fernando'dan özür dilemek istiyorum, çünkü takımın yaşadığı sorunlardan en çok etkilenen oydu ancak her halükarda bu sezon iyi geçti. Takım hakkında konuşacak olursak, bu yıl bundan daha fazlasını başarmamız pek mümkün değildi."

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

"Takımda hakim olan gelenekleri değiştirmek kolay değil ama bence takımın adı Lotus olduğu dönemde, kendilerine has bir kültürü vardı ve bu kültür, takımın tekrar Renault fabrika takımı olmasıyla değişti."

"Birisi bana Alpine'in ilkelerinden birinin 'Burada hata aramayın' olduğunu söyledi. Üst düzey bir ekipte çalıştığınızda, birlikte çalışmak zorundasınız ve takım ne kadar büyükse, bu o kadar önemli oluyor. Ekibinizde binden fazla kişi çalışıyorsa, atmosferin psikolojik olarak rahat olduğundan emin olmalısınız."

"Enstone'da çalışmaya başladığım zaman, takımın kültürünün burada birbirini suçlamanın alışılagelmiş bir şey olmadığı gerçeğine dayandığı söylendi. Başlangıçta bunu anlamaya çalıştım fakat şimdi çok çalışıyoruz, iyi bir ilerleme kaydediyoruz, daha da fazla çaba sarf ediyoruz ve bundan keyif alıyoruz."

"Takımda insanların birbirini suçlamaması, eylemlerinden sorumlu olmadıkları anlamına gelmiyor. Bu sadece, hata yapmaktan korkmadan risk almanıza izin verildiği anlamına geliyor. Ancak aynı hatalar tekrar tekrar yapılıyorsa, size verilen görevi yerine getirecek yetkinlikten yoksunsanız demektir ve ekip yönetiminin harekete geçmesi gerekir." dedi.

Alonso'nun Aston Martin'e geçişi hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Szafnauer, "Göreceğiz. Fernando'nun, kaskını taktığında mümkün olan en iyi sonuçları elde etmekten başka bir arzusu yok, yaptığı işi çok seviyor, o en üst seviye bir pilot. Bazı yeteneklerinin Aston Martin tarafından takdir edileceğinden eminim ama önce direksiyon başında neler yapabileceğini görmemizi öneririm." cevabını verdi.