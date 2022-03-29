Alpine, Alonso ve Ocon'un birbirleriyle yarışmasından memnun

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Esteban Ocon ve Fernando Alonso, Suudi Arabistan GP'sinde pozisyon için birbirleriyle çekişmeye girdiler.

Alonso ve Ocon, bu yakın bir mücadelede birbirlerinden pozisyon aldılar ve Alpine, ikilinin yarışmasına izin vermekten memnundu.

Szafnauer, "İyiydi, temiz bir yarıştı."

"Taraftarların görmek istediği bu ve biz, başlangıçta yarışmalarına izin vereceğimizi söyledik." dedi.

Bununla birlikte takım patronu, Alonso ve Ocon'un mücadele ederken zaman kaybettiklerini ve ileride, tekerlek tekerleğe yarışmalarına ne kadar süre izin vereceklerini değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

"Tahmin ettiğimizden biraz daha fazla zaman kaybediyorduk. Bu biraz piste ve biraz da araçların birbirlerini daha kolay takip edebilmelerine bağlı. Yeni düzenlemelerin amacı da buydu."

"Eğer kolay takip ediliyorsa, her tur birbirini geçebiliyorsun. Bu nedenle Melbourne'ün nasıl geçeceğini göreceğiz ve buna göre ayarlayacağız."

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sürücülere, yerlerini korumalarının ne zaman söyleneceği sorulan Szafnauer, bunun yarışın durumuna bağlı olduğunu söyledi.

Takım patronu, "Formula 1'deki kariyerim boyunca, -yarışın sonunda, 10 tur kala veya 15 tur kala- ikisini yer değiştirmenin bir anlamı olmadı."

"Yani, eğer önündeki araca yetişemiyorsan ve arkadaki araç ikinize yetişemiyorsa, yerlerinizi korursunuz. Ancak bunu yarışın başında yapmanın anlamı yok çünkü ne olacağını tahmin edemezsin."

"Fakat yarışın sonunda, eğer 10 tur, 15 tur veya 20 tur kalmışsa, takımın maksimum puanı alması için uğraşırsın. Eğer pozisyonu korumak bu anlama geliyorsa, yapacağımız da bu olur." dedi.

Takım, bu meseleyi ileride değerlendirmeye devam edecek.

"Bakmamız gereken şey tam olarak bu."

"Onlara birbirlerini geçmemelerini ne zaman söyleyeceğiz? Çünkü bu zaman kaybettiriyor."

Alpine, takımlar şampiyonasında Ferrari, Mercedes ve Red Bull'un arkasında dördüncü sırada ancak Alonso'nun aracı yarış dışı kalmasaydı daha fazla puan alabilirlerdi.

Szafnauer, "Burası yüksek hızlı bir pist, duvarlar yakın ama yarıştan önce konuştuklarımızı harfiyen yaptılar."

"Bu da herkes için iyiydi. Fernando pistte durmasaydı altıncı veya yedinci olurduk."

"Taraftarlara biraz şov yaptık. Bence mesele de bu. Yarışmalarına izin vermelisiniz." dedi.