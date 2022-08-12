Szafnauer: "Alonso ile hiçbir sorunum yok"

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Otmar Szafnauer, 2021 sezonunun ardından Aston Martin'den ayrılmış ve Alpine'e katılmıştı. Szafnauer'in takıma gelişinden yaklaşık yarım yıl sonra Fernando Alonso takımdan ayrılma kararı aldı.

Bazıları ayrılığı Szafnauer'e bağlarken, takım patronuna göre Alonso ile arasında herhangi bir sorun yok.

El Confidencial'a konuşan Szafnauer, "İlk günden beri onunla çok iyi anlaşıyorum. Bunun nedeni onun rekabetçi biri olması. Bu benim hoşuma gidiyor. Beni yakından tanımıyor olabilirsiniz fakat ben son derece rekabetçi biriyim ve bu açıdan Fernando'ya benziyorum."

"Güçlü sonuçlar almaktan başka isteğim yok, beni motive eden şey bu. Okul döneminde bile arkadaşlarım benden daha rekabetçi birini tanımadıklarını söylerdi. Babam beni satrançta yendiğinde öfkeden ağlardım çünkü kaybetmekten nefret ediyorum."

"Aynı şeyi Alonso'da da görüyorum. Bu bizim ortak özelliğimiz ve birlikte çalışmayı kolaylaştırıyor."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: XPB / James Moy Photography Ltd

"Bu hoşuma gitti, hâlâ da hoşuma gidiyor ve sezon sonuna kadar McLaren'ı yenmeye odaklanacağız, bu yıl şampiyonayı dördüncü bitirmeliyiz."

"Mercedes'i ve öndeki iki takımı yenebileceğimizi sanmıyorum ama aracı geliştirip, Mercedes'e yaklaşabiliriz. Fernando da aynı rekabetçi içgüdüsüne sahip."

"Gelecek yıl Aston Martin'e gitmesinin önemi yok. Kaskı taktığında elinden gelenin en iyisin yapmak istiyor, benim için de aynısı geçerli." dedi.

Alonso'nun kötü ünüyle alakalı Szafnauer, "Bunları ben de duydum. Bu benim ilk yılım ve sadece inanılmaz derece rekabetçi bir karakter gördüm. Eğer böyle bir ünü varsa da bu aslında rekabetçi olmasıyla alakalı. Bir yarışı mümkün olan en iyi şekilde bitirmek için her şeyi yapar. "

"Bazen insanlar bunu yanlış anlıyor. McLaren döneminde 'GP2 motoru' diye şikayet ettiğini hatırlıyorum. Eminim Honda bu konuda pek iyi hissetmiyordu ancak hayal kırıklığı yaşıyordu ve daha iyisini yapmak istiyordu."

"Bizim takımda da aynı. Onunla daha önce Benetton'da ve Renault'da çalışan pek çok kişi var. O ailenin bir parçası, yani bizim takımımız öyle bir şey yok." dedi.