Szafnauer: "Alonso ile aramızda sıkıntı yok"

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İkili arasında sezon boyunca sessiz bir şekilde devam eden gerginlik, Alonso'nun Aston Martin'e gidişini yorumlayan Szafnauer'in "Alonso şu anda Yunanistan'da tatil yapıyor" demesiyle birlikte açığa çıkmış, takım patronuna imalı bir şekilde cevap veren Alonso, Instagram'dan paylaştığı bir fotoğraf ile memleketi Oviedo'da antrenman yaptığını kanıtlamıştı.

Alonso'nun imaları Belçika GP'sinde de devam etti; basın toplantısında takımdan ayrılığı ile ilgili konuşan İspanyol pilot, Renault CEO'su Luca de Meo ve Alpine CEO'su Laurent Rossi'yi takımdan ayrılacağı konusunda bilgilendirdiğini, ancak sözleşme görüşmelerinin bir parçası olmayan Szafnauer'in bilgilendirilmediğini açıkladı.

Alpine takım patronu, tüm olup bitenlere rağmen Alonso ile aralarında bir sorun olduğunu reddediyor.

Motorsport.com'a konuşan Szafnauer, "Hayır, [Fernando ile aramızda] bir sıkıntı yok, gerçeği söylüyorum.

"Pazar günü kendisiyle vedalaştık ve bana 'endişelenme, zamanımız var, tatilde Yunanistan'da yat seyahati yapıyor olacağım' demişti, hatta 'o civarda bulunursan kahve içmeye gel' diyerek teknesine bile davet etmişti. Bana söylediği buydu."

"Tatilde nereye gittiğini takip etmedim, ama Pazar günü bana Yunanistan'daki teknesinde olacağını söylemişti. Bu gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi bilmiyorum."

"Hatırladığım kadarıyla duyuru Pazartesi sabahı saat 9'da yapıldı, sanırım 08:30 ya da 08:45 sularında Luca'yı ve Laurent'i aradı.

"Ve sadece 15 dakika önceden haber vererek üç kişiyi aramak zor. Yani evet, duyuru beni aramaya fırsat bulamadan geldi. Ama kesinlikle Pazar gecesi hiçbir şeyden haberimiz olmadı."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Normalde Alonso'nun yeni bir anlaşma imzalamaya "hazır" olduğunu söyleyen Szafnauer, Aston hamlesinin beklenmedik olduğunu yineledi.

"Pazar günü padokta bunun [Alonso-Aston anlaşması] olabileceğine dair söylentiler vardı, yani o kadar da büyük bir sürpriz değildi. Ama asıl şaşırtıcı olan Fernando ile yaptığımız görüşmelerde uzun bir yol kat etmiş olmamızdı, son aşamaya kadar gelmiştik."

"Fernando başkalarıyla da görüşüyordu ve bunu biliyorduk, sezon sonunda serbest kalacağı için bunu yapmakta özgürdü.

"Ancak şaşırtıcı olan tek şey, Pazar gecesi aceleye gerek olmadığını belirttikten sonra Pazartesi sabahı ayrılacağının açıklanmasıydı, sadece bu."

"Aşağılandığımı hissetmiyorum, sezon sonunda serbest kalacaktı ve kendisi için doğru olandan başka bir şey yapma zorunluluğuna sahip değildi."

"Ben her zaman bir anlaşmanın her iki taraf için de iyi olması gerektiğini söylerim, eğer kendisi için daha iyi bir anlaşma bulduysa, o zaman bunun peşinden gitmeli."

"Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşmaya yakın olduğumuzu düşündük. Ancak sözleşmesi biteceği için istediğini yapmakta özgürdü." dedi.

Son olarak Alonso ile yapılan sözleşme görüşmelerinde kendisinin de bizzat yer aldığını ekleyen Szafnauer, "Fernando ile görüşmeler ben takıma katılmadan önce başladı. Hepimiz onun sözleşmesinin sona ermek üzere olduğunun farkındaydık. O da F1'de ve takımda kalmak istediğini belirtiyordu."

"Dolayısıyla bu görüşmeler ben orada yokken başladı, ama sonlara doğru ben de dahil oldum." dedi.