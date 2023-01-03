Szafnauer, 2023'te hem güçlü hem de dayanıklı bir Alpine bekliyor

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Alpine, 2022 takımlar şampiyonasında McLaren'ı geride bırakıp dördüncü olmayı başardı ancak dayanıklılık sorunları Alpine'in özellikle de Fernando Alonso'nun başını epey ağrıttı.

Alonso, 2022 sezonunda altı kez yarış dışı kaldı ve bunların neredeyse hepsi kendisinden kaynaklanmayan sebeplerdendi. İspanyol pilot, eğer sorunları minimuma indirseler de, 70 puan daha fazlasına sahip olacağını düşünüyordu.

Alpine patronu Otmar Szafnauer, Mercedes'le aradaki puan farkı göz önüne alındığında kaybedilen puanların kendilerine pahalıya patladığına inanmıyor yine de onları çözmeleri gerektiğinin farkında.

RACER'a konuşan Szafnauer, takımın 2022 performansı hakkında şöyle dedi: "Bence hak ettiğimiz sıra dördüncülüktü."

"Elimizdekinden birkaç puan daha fazlasına sahip olmalıydık, performanstan ziyade dayanıklılık sorunlarımız vardı ve gelecek yıl bunları çözmemiz için sabırsızlanıyorum. Sonuçta güç ünitesi tarafında bu tarz şeylere izin veriliyor. Bu değişiklikleri yapabilirsiniz."

"Gelecek yıl daha dayanıklı bir güç ünitesine sahip olacağımıza eminim. Bu yıl yaşadığımız bazı sorunlar güç ünitesinin kendisinden ziyade, ek parçalarla ilgiliydi. Bunları yeniden tasarlamalı ve düzeltmeliyiz."

"Bence güç ünitesinin dondurulduğu dönemde bunu yapabilirsek - ki yapacağımıza güvenim tam - o zaman doğal olarak daha fazla performans elde edeceğiz."

"Yine de tüm yıl boyunca dayanıklı bir aracımız olsaydı, ki tam olarak kaç puan bilmiyorum, Fernando '60 puan önde olurdum' ya da benzeri bir şey diyordu, kesinlikle önemli bir miktardı, çift haneli rakamlara ulaşıyordu, yani bu puanları toplasaydık şampiyonada Mclaren'dan 14 değil de 70 puan önde olacaktık."

"Eğer sorunları çözersek ve performans seviyemiz nispeten aynı kalırsa daha da ileriye gidebiliriz. Ancak performansta bir adım daha ileri gitmek istiyoruz ve bunu güç ünitesi tarafında yapmak daha zor çünkü üniteler dondurulmuş durumda."

"Haliyle bunu şasiyi anlayarak, şasi tarafında daha iyi bir iş çıkararak ve sürekli puan alabilen iki sürücüye sahip olarak yapmak zorundasınız. Odak noktamız da bu."