Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Vettel: "Görüşlerimi nasıl kullanacağımı bulmam gerekiyor" Sonraki / Alonso, Aston Martin için yakında "iyi bir dönemin başlamasını" bekliyor
Formula 1 Haberler

Szafnauer, 2023'te hem güçlü hem de dayanıklı bir Alpine bekliyor

Otmar Szafnauer, Alpine'in 2023'te güç ünitesini daha dayanıklı hale getirmesini, buna paralel olarak da performansı daha da artırmayı bekliyor.

Ekleyen:
, Editör
Szafnauer, 2023'te hem güçlü hem de dayanıklı bir Alpine bekliyor
Haberi dinle

Alpine, 2022 takımlar şampiyonasında McLaren'ı geride bırakıp dördüncü olmayı başardı ancak dayanıklılık sorunları Alpine'in özellikle de Fernando Alonso'nun başını epey ağrıttı.

Alonso, 2022 sezonunda altı kez yarış dışı kaldı ve bunların neredeyse hepsi kendisinden kaynaklanmayan sebeplerdendi. İspanyol pilot, eğer sorunları minimuma indirseler de, 70 puan daha fazlasına sahip olacağını düşünüyordu.

Alpine patronu Otmar Szafnauer, Mercedes'le aradaki puan farkı göz önüne alındığında kaybedilen puanların kendilerine pahalıya patladığına inanmıyor yine de onları çözmeleri gerektiğinin farkında.

RACER'a konuşan Szafnauer, takımın 2022 performansı hakkında şöyle dedi: "Bence hak ettiğimiz sıra dördüncülüktü."

"Elimizdekinden birkaç puan daha fazlasına sahip olmalıydık, performanstan ziyade dayanıklılık sorunlarımız vardı ve gelecek yıl bunları çözmemiz için sabırsızlanıyorum. Sonuçta güç ünitesi tarafında bu tarz şeylere izin veriliyor. Bu değişiklikleri yapabilirsiniz."

"Gelecek yıl daha dayanıklı bir güç ünitesine sahip olacağımıza eminim. Bu yıl yaşadığımız bazı sorunlar güç ünitesinin kendisinden ziyade, ek parçalarla ilgiliydi. Bunları yeniden tasarlamalı ve düzeltmeliyiz."

"Bence güç ünitesinin dondurulduğu dönemde bunu yapabilirsek - ki yapacağımıza güvenim tam - o zaman doğal olarak daha fazla performans elde edeceğiz."

"Yine de tüm yıl boyunca dayanıklı bir aracımız olsaydı, ki tam olarak kaç puan bilmiyorum, Fernando '60 puan önde olurdum' ya da benzeri bir şey diyordu, kesinlikle önemli bir miktardı, çift haneli rakamlara ulaşıyordu, yani bu puanları toplasaydık şampiyonada Mclaren'dan 14 değil de 70 puan önde olacaktık."

"Eğer sorunları çözersek ve performans seviyemiz nispeten aynı kalırsa daha da ileriye gidebiliriz. Ancak performansta bir adım daha ileri gitmek istiyoruz ve bunu güç ünitesi tarafında yapmak daha zor çünkü üniteler dondurulmuş durumda."

"Haliyle bunu şasiyi anlayarak, şasi tarafında daha iyi bir iş çıkararak ve sürekli puan alabilen iki sürücüye sahip olarak yapmak zorundasınız. Odak noktamız da bu."

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Görüşlerimi nasıl kullanacağımı bulmam gerekiyor"
Önceki haber

Vettel: "Görüşlerimi nasıl kullanacağımı bulmam gerekiyor"
Sonraki haber

Alonso, Aston Martin için yakında "iyi bir dönemin başlamasını" bekliyor

Alonso, Aston Martin için yakında "iyi bir dönemin başlamasını" bekliyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "Şampiyonluk savaşı vermeye hazırım"
Formula 1

Leclerc: "Şampiyonluk savaşı vermeye hazırım"

Marko: "2023 için iyimseriz"
Formula 1

Marko: "2023 için iyimseriz"

Williams Advanced Engineering ismini değiştirdi
Formula 1

Williams Advanced Engineering ismini değiştirdi

Son Haberler

Leclerc: "Şampiyonluk savaşı vermeye hazırım"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Şampiyonluk savaşı vermeye hazırım"

Charles Leclerc, 2022 yılında edindiği tecrübenin de yardımıyla bu yıl şampiyonluk savaşı vermeyi umut ediyor.

Marko: "2023 için iyimseriz"
Formula 1 Formula 1

Marko: "2023 için iyimseriz"

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, 2023 performansları konusunda iyimser hissettiğini söyledi.

Williams Advanced Engineering ismini değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Williams Advanced Engineering ismini değiştirdi

Williams Advanced Engineering'in adı artık WAE Technologies olacak.

Ferrari, iki önemli sponsorunu ve 55 milyon doları kaybetti
Formula 1 Formula 1

Ferrari, iki önemli sponsorunu ve 55 milyon doları kaybetti

RacingNews365'in edindiği bilgiye göre Ferrari, iki önemli ortağıyla yollarını ayırmasının ardından sponsor portföyünde 55 milyon dolarlık bir kayıpla karşı karşıya.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.