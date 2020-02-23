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Szafnauer: "2018'deki zorluklar, Racing Point'in sezonunu olumsuz etkiledi"

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Szafnauer: "2018'deki zorluklar, Racing Point'in sezonunu olumsuz etkiledi"
Ekleyen:
, Editör
23 Şub 2020 06:40

Racing Point patronu Otmar Szafnauer, 2018'deki zorlukların Racing Point'in 2019 sezonunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Force India'ya yaşadığı maddi sıkıntıların ardından 2018 yılında kayyum atanmıştı ve daha sonra Lawrence Stroll önderliğindeki bir konsorsiyum, takımı satın aldı ve Racing Point adını verdiler.

Ancak 2018'deki maddi sorunlar nedeniyle 2019 aracının gelişimi çok yavaşladı ve hatta bir noktada durmak zorunda kaldı.

Tam da bundan ötürü 2019'a istedikleri gibi başlayamadılar ve puanlar kaybettiler.

Otmar Szafnauer, tüm bu zorlukların kendilerini olumsuz etkilediğini ve Lawrence Stroll'ün etkisini 2020 sezonunda göreceklerini söyledi.

Racer'a konuşan Szafnauer, “2019'dan biraz daha fazlasını bekliyorduk, ama bundan çok daha fazlasını beklemiyorduk. Takımın iflas ettiği vakitte, büyük denebilecek bir kural değişikliği olduğunu kabul etmeliydik."

"İflasın ve maddi sorunların etkisini ertesi yıl çekiyorsunuz çünkü araç bir yıl önce geliştiriliyor."

"Bu yüzden elbette biraz daha iyi olması beklesek de, bundan daha iyisi zordu. Sahip olduğumuz finansal sorunlarla elimizden geleni yaptık."

"Büyük bir etkisi oldu. Maddi sıkıntılarla birlikte pistte altı ila 18 aylık bir gecikme oldu. Buna bir de büyük kural değişikliği dahil oldu. Doğru CFD seviyesine sahip olmadığınızda ya da rüzgar tüneli için parça yapabilecek paranız olmadığında aracı geliştirmek zor oluyor. Gerçekten zordu." dedi.

Racing Point, Robert Kubica'yı 2020 için simülatör pilotu olarak istiyordu ancak Polonyalı pilot tercihini Alfa Romeo'dan yana kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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