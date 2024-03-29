Symonds'a göre mevcut araçların gelişiminde sürprizler olabilir

Red Bull son yıllarda en baskın takım olsa da, sürekli yeni gelişim alanları buldu ve liderliğini korumayı sürdürdü.

Şu anda takımlar genellikle Red Bull'un yönünü takip ediyor ancak herkesin iyi olduğu belirli bölgeler var ve bu durum kuralların üçüncü yılı olmasına rağmen devam ediyor.

Yine de gelecek yıl aynı düzenlemeler olacağı için gelişim oranının azalma ihtimali var.

Fakat Beyond the Grid podcast'ine konuk olan Formula 1'in teknik direktörü Pat Symonds, günümüz araçlarının gelişiminin devam edeceğini ve taraftarları daha pek çok sürprizin beklediğini söyledi.

Symonds, "Hatırlarsanız, 2020'de yeni düzenlemeler için bir prototip araç göstermiştik ve yeni kuralları 2021'de tanıtmayı planlamıştık."

"Sonra Covid-19 salgını nedeniyle her şey ertelendi, bu nedenle araç 2022'ye kadar ortaya çıkmadı."

"O dönem birçok kişi yeni düzenlemelerin çok katı olduğunu ve farklı yorumlara izin vermediğini söylemişti. Biz de onlara birkaç farklı tasarımın görüntülerini göstererek yanıt vermiştik."

"2022'de birçok farklı çözüm gördüğümüzde çok mutlu oldum. Neyse ki daha önümüzde uzun bir zaman var."

"Gelişim devam ediyor, bazı alanlarda farklı seçenekler görüyoruz. İlginç sidepod çözümleri, farklı aerodinamik konseptler ve Red Bull tarzı süspansiyon gibi pek çok şey görüyoruz."

"Değişikliklerin devam ediyor olması harika, Adrian Newey ile konuşmamdan biliyorum; bu iş henüz bitmedi. Daha yapılacak çok şey var." dedi.