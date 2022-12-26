Symonds: "Yeni kurallar büyük oranda beklediğimiz gibi çalıştı"

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Formula 1'de bu yıl yeni araçlara geçiş yapıldı ve pist üstündeki mücadele, önceki yıllara kıyasla daha iyi görünüyordu.

Yine de nihai verileri Pat Symonds daha iyi biliyor. F1'in teknik patronu, Auto Motor und Sport'a verdiği röportajda, genel olarak mutlu olduğunu dile getirdi.

Symonds, "Genel olarak elde edilen sonuçtan memnunum. Kendimize belirli hedefler koyduk ve en önemlisi, pistteki mücadelelerde artış elde etmekti, bunun için de pilotların rakiplerini yakından takip edebilmesi gerekiyordu."

"Planımız genel hedefe ulaşabilmek adına iki aşamadan oluşuyordu. İlk olarak, aracın arkasındaki türbülansı azaltmak ve ikinci olarak da türbülansla daha iyi başa çıkabilen araçlar yaratmaktı."

"Çözüm bulma sürecinde ağırlıklı olarak CFD teknolojisini kullanan simülasyonlar üzerinde çalıştık ancak bunlar hâlâ mükemmel değil ve gerçek bir tablo elde edemiyoruz. Sınırlamalar var ama ekibimde daha önce Formula 1'de çalışmış beş aerodinamist var ve bunların hepsini biliyorlar."

"Bu nedenle, araştırma sürecinde bu tür kısıtlamaların etkisini en aza indirmeyi başardılar ve bu açıdan hepimiz mükemmel bir şekilde çalıştık."

George Russell, Mercedes W13, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"COVID süreci bize kısmen yardımcı oldu. Bu sayede yeni nesil araçlara geçiş bir yıl ertelendi ve hedeflere ulaşmak için daha fazla vaktimiz oldu. Artık kuralları koyan taraf gibi düşünmüyoruz, kendimizi takımların yerine koyuyoruz ve mümkün olduğunca hızlı bir araç üretmek zorunda olsaydık nasıl davranacağımıza bakıyoruz."

"Takımların hedefleyeceğini düşündüğümüz bir yere basma gücü seviyesine karar verdik ve hesaplamamızın doğru olduğu ortaya çıktı. Hatta şaşırtıcıydı. Bu süreçte takımlarla sürekli fikir alışverişinde bulunduk ve kurallarda değişiklik yapmamız gerektiğinde bizimle çok iyi işbirliği yaptılar."

"Ancak anlaşamadıkları bir nokta vardı; Yerden yüksekliğin biraz daha fazla olmasını istedik çünkü araçların yere fazla yakın olacağından ve bunun alt kısmın kenarlarına çok fazla zarar vereceğinden endişe ediyorduk. Temel olarak maliyet düşürme kaygılarıyla hareket ediyorduk."

"İronik şekilde, gelecek yıl bu durum gerçekleşecek fakat bunu başka bir nedenden ötürü yapacağız; FIA dalgalanma sorununu ortadan kaldırmak istiyor." dedi.

Araçların davranışının hesaplamalarla örtüşüp örtüşmediği sorusuna Symonds, "İlk yarışlardan sonra hepimiz analiz yaptık ve konseptimizle çelişecek hiçbir şey görmedik."

"Tabii ki hayal ettiğimizden daha radikal olan bazı şeyler de vardı. Örneğin, Mercedes aracını ele alalım. Daha sonra konseptlerini analiz etmek için CFD teknolojisini kullandık ve açık konuşmak gerekirse böyle bir gövde tasarımıyla diğer araçları takip etmek biraz daha kolay."

"Ayrıca Aston Martin'in böyle bir arka kanat geliştirmesini beklemiyordum. Bana öyle geliyor ki bu kavramı daha da geliştirmek istenmeyen sonuçlara yol açabilir. FIA'nın 2023 yılında böyle bir tasarımı yasaklamasını umuyorum."

2023 araçlarının birbirlerinden bu kadar farklı olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Symonds şöyle yanıt verdi: "Bu konuda bazı şüpheler vardı. Adrian Newey başlangıçta, yönetmelikler için çok katı bir çerçeve belirlediği gerekçesiyle araçların aynı görünmesinden korkuyordu. Ancak araçlar temelde birbirinden çok farklı oldu. Yeni araçların tanıtımı için 2019 yılında Austin'e getirdiğimiz gösteri aracını hatırladınız mı?

"O sırada aracın şekline pek dikkat etmedik ancak farklı alanlarda yaratıcılık için özgürlük olduğunu göstermek istedik."

"Haklı çıktığımız için mutluyuz. Bazı takımların tasarımları bizim çalışmalarımıza oldukça benziyordu. Hatta araçların görünüşlerinin eskisinden daha çeşitli hale geldiğini dahi söyleyebilirim."

"Yine de hepsini siyaha boyasanız, muhtemelen dışarıdan pist üstündeki aracı ayırt etmek hâlâ zor."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images