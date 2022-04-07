Symonds: "Yeni araçlar, şimdiden 2026 kurallarına ışık tutuyor"

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Pat Symonds, araç takibini kolaylaştırmayı amaçlayan 2022 kurallarının yazılmasında büyük rol oynayan -ve sonrasında FIA için çalışmaya başlayan- ekibin liderlerinden birisiydi.

Symonds, 2022 sezonunun cesaret verici bir şekilde başlamasının ardından, şimdiden araç takibini daha da iyileştirmenin yollarını aramaya başladıklarını söylüyor.

Ancak, yeni kurallar F1'in yeni bir güç ünitesine geçeceği 2026'da yaşanacak büyük değişikliklere değin varlığını koruyacak kadar önemli bir konsept değişikliğini temsil ediyor.

Normalde bu yaz emekli olmayı planlayan Symonds ise bir süre daha F1'de kalmaya hazırlanıyor, böylece daha uzun vadeli planları takip edebilecek.

Motorsport.com'a konuşan Symonds, "Eğer yaptıklarımızdan ders almasaydık ölmüş olurduk. Yeni bir araç tasarladığınızda, onunla asla mutlu olmazsınız."

“Tasarım bittiği an, daha iyi bir iş yapabileceğini düşünüyorsun. 2022 araçlarında da durum buydu."

“Ortaya çıkan işten gerçekten çok mutluyum. Ama daha iyi olabilecek şeyler var. 2023 veya 2025 için olmasa bile bir sonraki araba olan 2026 için yapabileceğimiz çok şey var. İnce ayarlar yapmaktan bahsetmiyoruz, temel ilkelerden bahsediyoruz.” dedi.

Symonds, Bahreyn ve Cidde'de toplanan verilerin, araç takibinin artık eskisinden daha kolay olduğuna dair "olumlu" işaretler gösterdiğini belirtti. Odak noktası, 2022 araçlarının takip esnasındaki farklarını geçmiş sezonlar ile karşılaştırmaktı.

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Symonds, “Verilerin bir kısmını sonradan işlemek adına sıkıştırdık. Birkaç yarıştan sonra dahili bir rapor hazırlayacağız. Her zaman dediğim gibi, bir şeyi ne tek örnek üzerinden, ne de iki örnek üzerinden yapmamak lazım."

"Kuralların amacı asla geçiş yapmakla ilgili değildi, bu yaygın bir yanlış anlaşılma. Temel amacımız araç takibi ile ilgili. Birkaç sezon önce bunun için veri toplamaya başladık, böylece karşımızda kabaca bir resim oluştu. Şimdi değişiklikleri görme zamanı."

"Sezon başlayalı henüz iki yarış oldu ancak tüm kanıtlar iyiye işaret ediyor. Bu yüzden bu sezon oldukça yakın yarışlar izleyeceğimizden gerçekten umutluyum."

"Bu araçlardan çok şey öğrendik ve elimizdeki tüm mekanizmalara güveniyoruz. Pek çok insan bir şey elde edip edemeyeceğimiz konusunda çok alaycıydı, ancak yanlış düşündüklerini kanıtladık."

"Ayrıca 2021'de 2022 kurallarını tam anlamıyla test ettiğimiz sırada, bazı şeyleri yapmanın daha iyi yolları olduğunu fark ettik. Bunları, muhtemelen 2026 kurallarını tasarlarken uygulayacağız."

"Dediğim gibi, tasarımı bitirdiğiniz anda ondan memnun kalmıyorsunuz. Faydacı olmalısınız, her yıl için tamamen yeni bir konsept hazırlayamazsınız." dedi.