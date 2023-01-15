Symonds: "Vowles, Williams'ta fark yaratabilir"

Williams, kısa bir süre önce Jost Capito'nun yerini James Vowles'ın alacağını açıkladı ve F1 dünyasını şaşırttı.

Vowles, uzun süredir Mercedes için çalışıyordu fakat burada tamamen farklı görevler üstleniyordu. Bundan ötürü takım patronluğu görevi, daha önce yaptıklarına kıyasla farklı olacak.

Formula 1'in teknik direktörü Pat Symonds, Vowles'ın öncelik vermesi gerektiği alanlardan birini söyledi ve kendisine güvendiğini de ekledi.

Birmingham'da düzenlenen uluslararası iş forumunda görüşlerini paylaşan Symonds, "Her şeyden önce stratejiye bakması gerekiyor."

"Strateji derken yarış stratejisinden bahsetmiyorum. James'in bu alanda ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Sadece takımdaki durumu değerlendirmeli ve bundan sonra ne yapması gerektiğini anlamalı."

"Williams'a 2013 yılında geldiğimde tam olarak bunu yaptım. İşleri tersine çevirdim ve dokuzuncu sırada olan bir takımı, sezonu üçüncü sırada bitiren bir takıma dönüştürdüm."

"Bence James bunu tekrar yapabilir çünkü o çok zeki bir adam."

"Elbette bunu yapmak vakit alacaktır. O zamanlar şanslıydım çünkü sağlam bir platforma sahiptim. Sadece doğru hamleleri yapmam gerekiyordu. Bu yüzden sonuçlar umduğumdan daha erken geldi."

"Bir takımı yeniden inşa etmek genellikle üç yıl sürer. Bu sürenin ardından çalışmanın meyvelerini almaya başlarsınız." dedi.