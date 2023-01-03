Symonds: "Taraftarların genel duygu durumu geçen sezonlara göre daha olumlu"
Formula 1 teknik şefi Pat Symonds, izleyicilerin genel duygu durumunu çıkarabilmek için sosyal medyaya dayalı bir analiz aracı geliştirdiklerini söyledi.
Auto Motor und Sport'un "Elimizdeki istatistikleri taraftar analizlerimizle karşılaştırıyoruz. Yarışları sevmesi gereken onlar, bizler değiliz!"
"Geçen yıla kıyasla dahi gerçekten olumlu geri bildirimler alıyoruz, ancak o zaman birtakım analiz araçlarından yoksunduk, örneğin daha az geçiş gördüğümüz yarışlarda ciddi çekişmeler vardı, bu yarışlarda tribündeki izleyicilerin vücut dilinden neyi sevip neyi sevmediklerini okumaya çalıştık."
"Ancak güvenilir sonuçlar elde etmek o kadar kolay değil. Bu yüzden ilginç yeni bir araç geliştirdik: artık sosyal medya kanallarındaki havayı değerlendiriyoruz. Şöyle çalışıyor: yazılımımız izleyicilerin yorumlarını değerlendiriyor ve ortaya genel duygu durumunu çıkarıyor, böylece insanların heyecanlı mı, sıkılmış mı yoksa kızgın mı olduğunu öğrenebiliyoruz."
"Eskiden parça parça yaklaşıyorduk, bir mücadele seçip bununla ilgili yorumları analiz ediyorduk. Şimdi ise yorumlardan bir genel duygu durumunu öğrenmek istiyoruz."
"Size bir örnek vereyim: Avusturya GP'si başlamadan önce izleyicilerin öfkeli olduğunu gördük ve neler olduğunu araştırdık. Analiz sonucunda insanların işaret fişekleri yüzünden kızgın olduğunu gördük!" dedi.
Lando Norris, McLaren MCL36, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yeni kuralların etkisinin ne kadar olumlu olduğu sorulan Symonds, geçen sezonlara göre çok daha iyi bir yerde olduklarını söyledi.
Symondsa, "Bence yeni kurallar olumlu etki yaptı."
"Bunu anlamak için çok fazla analiz yapıyoruz. Yarış sırasında pilotların 200 metrelik bir alanda başka bir aracı ne kadar iyi takip edebildiğini ölçüyoruz ve geçiş şansının ne kadar büyük olduğunu görmeye çalışıyoruz."
"Bunu farklı sınıflara ayırıyoruz, örneğin %25 veya %75 gibi. Bu önemli ölçüde gelişti. Mesele, bazı pistlerde geçen yıla göre daha düşük olan geçiş rakamlarından ziyade önceki aşama ile ilgili. Düello, seyirciyi peşinden sürükleyen mücadeledir. Geçiş sadece savaşın sonudur." dedi.
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