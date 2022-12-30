Symonds, takımların yeni güç ünitelerini üretirken birtakım zorluklarla karşılaşmasını bekliyor
Formula 1 teknik şefi Pat Symonds, 2026 güç ünitelerinin takımları belli açılardan yorabileceğini, bu nedenle yeni araçlar konusunda mantıklı davranmaları gerektiğini söylüyor.
Motor gelişiminin 2026 yılına kadar dondurulmasıyla birlikte üreticiler odaklarını tamamen yeni güç ünitelerine vermiş vaziyetteler.
Yeni güç üniteleri tamamen sürdürülebilir yakıt kullanacak ve mevcut motorlardan üç kat daha fazla elektrik gücüne sahip olacak. Ayrıca pahalı MGU-H'nin yasaklanmasıyla birlikte takımlar maliyet açısından da ciddi bir yükten kurtulacak.
Şu anda Mercedes, Red Bull Powertrains, Renault ve Ferrari olmak üzere dört üretici bulunmakta ve her bir üreticinin yeni düzenlemelerin getirdiği zorlukların üstesinden gelmesi gerekecek.
Bu zorlukların doğasını çok iyi bilen bir isim, şu anda F1'in teknolojik tarafında çalışan eski Renault ve Williams çalışanı Pat Symonds.
Auto Motor und Sport'a özel bir röportaj veren Symonds, üreticilerin en fazla zorluk yaşayacağını düşündüğü alanların altını çizdi.
"En büyük zorluk takımları bunaltmamak. 2026'daki en büyük sorun enerji yönetimi olacak, bu nedenle aerodinamiği geliştirmeliyiz. Bu konuda mantıklı olmalıyız.
"Bizim açımızdan 'şu olsun, bu olsun' demek kolay, takımlar ise istenen her şeyi üretmek zorunda."
"Güç aktarma organlarını öyle bir şekilde tanımladık ki enerjiyi yönetmek çok zor hale geldi. Bu da bizi az sürtünmeli bir şasiye zorluyor. Dolayısıyla bir tür aktif aerodinamiğe ve daha küçük araçlara ihtiyacımız var. Bu konuda bazı hedefler belirledik." dedi.
George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
2026 araçlarının boyutlarıyla ilgili çalışmaları gerektiğini de belirten Symonds, "Dingil mesafesi daha kısa olacak."
"Bunu bu yıl zaten istiyorduk, ancak takımlar her şeyi araca sığdırma konusunda endişeli oldukları için sadece küçük bir azalma oldu. Artık daha kısa ve daha dar araçlara sahip olabileceğimizi biliyoruz."
"Bu kararları hızlı bir şekilde almak zorundayız. Mühendisler halihazırda motorlar üzerinde tam gaz çalışıyorlar.
"Turboşarjı yanlış yere koymamak için gelecekte araçların boyutlarının nasıl olacağına dair bir plana ihtiyacımız var. Böylece arka süspansiyonu da doğru şekilde konumlandırabileceğiz." dedi.
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