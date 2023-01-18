Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"
Formula 1 teknik direktörü Pat Symonds, geçmişte birçok takımın bütçe sınırı yokken dahi sınırlı miktarda harcama yapabildiğini, dolayısıyla şikayetlere pek de sıcak bakmadığını söylüyor.
Uzun yıllar mühendislik yaptıktan sonra F1 teknik direktörlüğü görevine getirilen ve 2022 kurallarının yazılmasında büyük rol oynayan Symonds, emekliye ayrılmamasının ardından 2026 kurallarının şekillendirilmesi sürecine liderlik etmekte.
Yeni kuralların yanı sıra takımları yakından etkileyen bir diğer faktör de bütçe sınırı. Üst düzey takımların sezon boyunca araç gelişimi için sınırsız miktarda harcama yapabilmelerini engellemek için getirilen uygulamanın uzun vadede etkisini göstermesi bekleniyor.
Kırk yılı aşkın bir süredir F1 gridinde yer alan Symonds, aslında her zaman sınırlı miktarda harcama yapabildiklerini, bütçe planlamasının bazen kısa sürede değişebileceğini ve mevcut takımların yürürlükteki düzenlemelere katlanmaları gerektiğini söylüyor.
Symonds, "Formula 1'de mühendis olarak 42 yıl geçirdim ve her zaman bir maliyet sınırım vardı -buna bütçe deniyor, yani harcamamıza izin verilen miktar."
"Bazı insanların 'kaza yaptık, o yüzden daha fazla paraya ihtiyacımız var' diye sızlandıklarını duyuyorum. Evet, benim de kazalarım oldu."
"Bir yıl çok çok iyi bir geliştirme programı yürüttüğümüzü hatırlıyorum, ancak Monza'dan itibaren birtakım zorluklar yaşamaya başladık, hangi yıl olduğunu hatırlayamıyorum [ama] 90'lardaydı ve kaza üstüne kaza yaşadık."
"Bütçe değişmedi, bu yüzden üzerinde çalıştığımız geliştirme programını durdurmak zorunda kaldık. Dolayısıyla takımların sızlanmalarına pek de sıcak yaklaşmıyorum. Sınır olarak belirlenen rakam oldukça yüksek."
Mühendislik yaptığım son yıl 2016'ydı, Williams için çalışıyordum. Takım için toplam bütçemiz, her şey, bütçe sınırının dışında kalan her şey, takım için toplam bütçemiz, şu anda sadece araçları çalıştırmak için bütçe sınırının olduğu yerdeydi." dedi.
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Symonds: "Takımların bütçe sınırı hakkında sızlanmaları hoşuma gitmiyor"
Formula 1 teknik direktörü Pat Symonds, geçmişte birçok takımın bütçe sınırı yokken dahi sınırlı miktarda harcama yapabildiğini, dolayısıyla şikayetlere pek de sıcak bakmadığını söylüyor.
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