Symonds: "Sprint yarışı, tahmin edilebilirliği azalttı"

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Formula 1, 2021 yılında yeni bir sprint yarış formatına geçiş yaptı ve hem geçen yıl hem de bu yıl üçer yarışta bu format denendi.

Bu formatta sıralama turları cuma günü yapılırken, cumartesi günü 100 km'lik bir sprint yarışı düzenleniyor. Sürücüler, bu yarışta genellikle risk almıyorlar ve yarış çoğu zaman başladığı gibi bitiyor.

Ancak yarış organizatörleri, piste daha fazla taraftar geldiği için bu formattan memnunlar. Ayrıca F1, bu format sayesinde daha fazla gelir elde ediyor.

Hal böyle olunca format bu yıl altı yarışta kullanılacak. Fakat Pat Symonds, bu formatın F1'e "belirsizlik" unsuru kattığı görüşünde.

Autosport International'da konuşan Symonds şunları söyledi: "Bundan hoşlananlar da var hoşlanmayanlar da. Fakat bana göre en önemli olan şey pistteki mücadelenin artmış olması."

"Bir mücadelenin en sevdiğim yanı tahmin edilebilir olmaması. Mesela futboldan örnek verirsem, Oxford geçen hafta FA Cup'ta Arsenal ile oynuyordu ve ilk yarıda 0-0 berabere kaldılar. Bu tür şeyleri görmek harika."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 at the start Fotoğraf: Erik Junius

"Normal bir yarış hafta sonunda, Cuma günü herhangi bir mücadele olmuyor. Öyleyse böyle bir günün ne anlamı var? Biz burada yarışmak için varız."

"Ayrıca takımlar günümüzde simülasyon konusunda çok iyiler. Cuma günü çok fazla zamanları var. Araca ayar yapmak, her şeyin iyi olduğundan emin olmak için iki saatlik süreleri var ve bu da öngörülebilirliği artırıyor."

"Sprint yarışı bize her gün yarışma imkanı sağlıyor; çünkü Cuma günü sıralama, Cumartesi günü sprint ve Pazar günü de ana yarış var."

"Takımların araç üzerinde çalışmak için kullanabilecekleri süreyi azalttık ve Pazar günü öngörülemeyen bir yarış olasılığını artıran, bir hata unsuru ekledik."

"Böylece yarışı biraz daha karmaşık hale getirmiş oluyoruz."

"Bu, insanların sevdiği türden bir mücadele."