Symonds, sert süspansiyonların değişmesini istiyor
Formula 1 teknik şefi Pat Symonds, yeni araçların süspansiyonlar nedeniyle yavaş virajlarda iyi performans veremediğini söylüyor ve 2026 kurallarında bu alanda değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyor.
Araçların birbirini daha rahat takip edebilmesi ve geçebilmesi amacıyla yürürlüğe giren yeni kurallar, özellikle ağırlık ve viraj performansı açısından birtakım eleştirilere maruz kaldı.
Eleştirilerin büyük ksımı, bordürlere çıkılmasını bir hayli zorlaştıran ve dalgalanma sorununa da belli oranda katkı sağlayan sert süspansiyonlara yönelikti.
Auto Motor und Sport'a konuşan Symonds, sert süspansiyonlara karşı olduğunu ve sonraki kural değişikliğinde bu konuya da yoğunlaşabileceklerini söyledi.
Symonds, "Bu benim için hassas bir nokta, nitekim o dönem klasik süspansiyonların geri dönüşüne katılmıyordum. Gazlı amortisörler bu araçlar için ideal olurdu."
"Bu araçların sorunu yavaş virajlarda çok iyi performans sergilememeleri. Öncelikle ağırlık onları yavaşlatıyor, sonra da sert süspansiyonlar."
"Ağırlık konusunda yapabileceğimiz pek bir şey yok, ancak gazlı amortisörler sayesinde düşük hızlarda sürüş yapmayı kolaylaştırabiliriz."
"Ben olsam 2026 kurallarında farklı bir süspansiyon türüne geri dönerdim. Aktif süspansiyon hayranı olmama rağmen, hidrolik olarak kontrol edilen pasif bir süspansiyon da iş görür."
"2026 kuralları öncesi süspansiyon değişikliğine gitmek fazla maliyetli olurdu." dedi.
Yeni araçların seleflerine ait tur zamanı rekorlarını kırıp kıramayacağı sorulan Symonds, "Bu yıldan itibaren tur zamanı rekorlarının kırılacağını düşünüyorum, nitekim mühendisler artık hangi faktörlerin kendilerini yavaşlattığını biliyor."
"Araçlar gelecek yıla kadar geliştirilecek, büyük resim ise değişmeyecek. Bu araçlar hızlı virajlarda her zaman daha hızlı, yavaş virajlarda ise daha yavaş olacak." dedi.
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