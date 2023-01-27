Symonds: "FIA, şikayetler nedeniyle dalgalanma konusunda aşırı tepki verdi"
Pat Symonds, dalgalanma sorununun takımlar tarafından çözülebileceğini, ancak "bir takımın" şikayetçi olması nedeniyle FIA'nın el atmak zorunda kaldığını söyledi.
Dalgalanma sorunundan ciddi anlamda etkilenen Mercedes, sorunun bir güvenlik açığı yarattığı konusunda en çok ses çıkaran takımlardan biriydi.
Mercedes'in bu konudaki en büyük argümanı ise Lewis Hamilton'ın araçtaki yoğun dalgalanma nedeniyle yarıştan sonra sırt ağrıları çektiği Azerbaycan GP'si oldu.
O hafta sonunun ardından harekete geçen FIA, kısa vadede takımların performans için dalgalanmadan ödün vermesinin önüne geçecek bir sınır belirlerken, uzun vadede ise ufak çaplı kural değişikliklerine gitti.
FIA'nın bu konuda adım atmasını doğru bulmayan Symonds, takımların bu sorunla mücadele etmek için kendi hallerine bırakılması gerektiğine inanıyor.
Auto Motor und Sport'a konuşan Symonds, "FIA'nın Azerbaycan'dan sonra biraz aşırı tepki verdiğini düşünüyorum. Bakü'de sorunun en kötü etkilerini gördük çünkü bir takım işe yaramayan bir şey denedi ve sonra bunu yüksek sesle kamuoyuna duyurdu."
"Eğer FIA müdahale etmeseydi de sorunlar çözülmüş olacaktı, nitekim çoğu takım artık zıplamayı nasıl kontrol edeceğini biliyor."
George Russell, Mercedes W13
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Yer etkisi konseptinin bir getirisi olan dalgalanma sorunu F1 için yeni değil, ancak 1982'den beri F1'in bu konsepte uzak olması nedeniyle unutulmuş vaziyetteydi.
F1'de mühendis olarak işe başladığı dönemde bu sorunun çözümüyle ilgilendiğini söyleyen Symonds, kendisinin de bu sorunla karşılaşabileceklerini unuttuğunu itiraf ediyor.
Symonds, "Sorunun radarımızda olmadığını itiraf etmeliyim, yine de bu bir bahane değil. Dinamik simülasyon sistemlerine sahibiz ve bunu önceden keşfedebilirdik."
"Benim de bu durumu hesaba katmam gerekirdi, çünkü eskiden yer etkili araçlar üzerinde çalışmıştım. Sorunun varlığı aklımdan çıkmış durumdaydı."
"Takımlar aerodinami güncellemerine başlamadan önce bu sorunu çözmek zorundaydı. Dalgalanma sadece aerodinamik bir sorun değil. Süspansiyonların sert olması gibi birkaç unsur daha söz konusu." dedi.
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