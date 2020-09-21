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Formula 1 / Son dakika

Symonds: "F1'de lastik dramasına gerek yok"

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Symonds: "F1'de lastik dramasına gerek yok"
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Formula 1'in teknik bölüm başkanı Pat Symonds, sporun lastik patlamalarıyla oluşan dramaya ihtiyacı olmadığını söyledi ve FIA'nın 2021'de yere basma gücünü azaltma girişimini destekledi.

Britanya Grand Prix’sinin son turları, yarışı kazanan Lewis Hamilton’ın yanı sıra Valtteri Bottas ve Carlos Sainz’ın lastik patlatmasıyla ilginç bir hal almıştı. Hatta Hamilton, patlak lastikle finişe gelerek galibiyete ulaşmıştı.

Bu sorunlar, Pirelli’nin artan yüklerle başa çıkabilmesi için FIA’nın 2021 için yere basma gücü seviyelerini daha da düşürmesine sebep oldu. Bunun öncesinde de taban kurallarındaki bir değişiklik ile %5’lik bir kesinti yapılacağı konusunda karar alınmıştı.

Artık üç yeni aero değişikliğinde de karar kılındı ve daha önceki değişikliklerle beraber %10’a varan bir azalma bekleniyor.

FIA, güvenliğe dayanarak, belirlenen son tarihten birkaç ay sonra, değişiklikler için zorlayabilir.

Symonds, “Öncelikli endişemizin, iyi bir yarışa sahip olmak olduğunu ve iyi bir yarışın da güvenliği gerektiğini düşünüyorum. Ve dahil olduğumuz hamlelerin, oldukça öğretici olduğunu düşünüyorum.”

“Silverstone’daki olaylar çok dramatik olmuş olabilir, ancak burada yarışları dramatik hale getirecek şeylerin bunlar olmasını istemiyoruz. Birçok başka şey de yarışları dramatik hale getirebilir.” ifadelerini kullandı.

Pat Symonds

Pat Symonds

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference, Nikolas Tombazis

The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference, Nikolas Tombazis

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA, değişiklikleri gerçekleştirme adına güvenlik kartını oynasa da, FIA tek koltuklu araçlar teknik şefi Nikolas Tombazis, aynı lastiklerin üç sezon boyunca kullanılacağını beklemeyen Pirelli’ye hiçbir suç yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

Tombazis, “Bu güvenlik konusunun, lastiklerin güvenli olmadığı anlamına gelmediğini vurgulamak istiyorum.”

“Araç ve lastikler tek bir ünite, birlikte çalışan tek bir ünite. Gelecek sene, aynı lastikleri üçüncü sene art arda kullanmış olacağız, ki bu da anormal bir şey. Bunun sebebi de COVID krizi ve şu anki yoğun yarış takvimi, ki bu da yeni lastik yapıları için herhangi bir testi elverişsiz hale getiriyor.”

“Bununla beraber, her bir F1 takımının aerodinami ekipleri, araçları daha rekabetçi hale getirmek ve yere basma kuvveti eklemek için çalışıyor.”

“Müdahalemizin sebebi de bu ve bunların, gelecek seneki araçların sahip olacağı yere basma gücünü biraz daha azaltacağına inanıyoruz. Ancak tüm bu gelişimlerden sonra büyük bir azalma olmayacak.”

“Ve bundan ötürü, bu seneye göre biraz daha güvenli olacağız. Ancak tüm bu müdahaleleri yapmamış olsaydık, çok daha az güvenli olurduk.” şeklinde konuştu.

 
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Editör Adam Cooper

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