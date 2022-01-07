Symonds: "F1, sentetik yakıtlara geçme 'endişelerini' yendi"

F1'in 2026'da tanıtılacak yeni nesil güç üniteleri, tamamen sürdürülebilir olan ve içten yanmalı motorlarda kullanılabilen sentetik yakıtlar ile çalışacak. Bu, F1'in 2030'da karbon emisyonunu sıfıra indirme çabasının bir parçası.

Symonds, araçlar sadece %0.7 emisyon üretse de bunun sporun "çok fazla yakıt tükettiği" algısına karşı önemli olduğunu söyledi.

RaceFans'in haberine göre Symonds, "Biz, kamuya açık spor olduğumuz için oldukça zor hedefler belirlemek zorunda kaldık ve bu, iki ucu keskin bir kılıç."

"Formula 1'in yanında 'Çok fazla yakıt tüketiliyor.' gibi şeyler gördüğümde çok sinirleniyorum çünkü biz, bunun dışında her şeyiz."

"Çevresel sürdürülebilirlik sadece Formula 1 için değil, herkes için önemli."

"Artık iklim değişikliğini konuşmuyoruz, bu tartışma yıllar önce bitti. Şimdi herkes, iklim değişikliğini azaltmak için neler yapıldığını ve gezegenimize yardım edecek teknolojilere ne kadar katkıda bulunulduğunu tartışıyor." dedi.

Bununla birlikte Symonds, F1'in, geleneksel yakıttan uzaklaşmasına karşı bazı endişelerin aşılmasını sağlamış.

"Sanırım 2018'in başlarında veya sonrasında bu projeye başladığımda, bazı insanları, bunun yapılabilecek bir şey olduğuna ve yapmamız gereken bir şey olduğuna ikna etmek için biraz uğraştım."

"Hatta bazı petrol şirketleri buna karşı çıktı."

"Ancak aydınlatıcı ve sevindirici olan ise, zamanla insanlar buna hemfikir oldu."

"Artık sponsorlarımızın ve ortaklarımızın, sürdürülebilirlik istediğini görüyoruz. Bu onlar için önemli. Özellikle sevindirici olan ise, petrol şirketleri de bunu istiyor. Bildiğiniz gibi bu programda son derece büyük bir rol oynayan Aramco şirketi ile ortağız. Onlar dünyadaki en büyük petrol şirketleri ve Formula 1 gibi bir programa, oldukça kayda değer bir kaynak sağlıyorlar."

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Symonds, F1'in 2030 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaşmasının "çok zor" olacağını söyledi. Ancak elektrikli yol araçlarının artan popülaritesine rağmen, sentetik yakıtın Formula 1 için doğru olduğuna inanıyor.

Symonds, "Elektriğe geçmenin tek çözüm olduğuna tamamen katılmıyorum."

"Çözümün çok büyük bir parçası olduğuna şüphe yok ve kentsel çevre için de ideal bir çözüm olduğuna katılıyorum. Ancak bunun tek çözüm olmadığına dair her zaman zorlamaya devam edeceğiz."

"Düşük karbonlu bir geleceğin birden fazla parçası var ve bu parçaların ne olduğuna tamamen kendimizi adamamız gerekiyor. Ne oldukları önemli değil, sadece orada olmamız ve bunun bir parçası olmamız gerekiyor."

"Hibritleşmeyi kesinlikle artıracağız. Bir sonraki formülümüz belki tam olarak %50-50 içten yanmalı motor gücü ve elektrik gücü olmayabilir ama kesinlikle çok da uzak olmayacak. Bu teknolojiyi kullanacak ve ileri taşıyacağız." dedi.