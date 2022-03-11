Symonds: "F1, 2022 araçlarıyla 'çığır açtı'"

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Symonds, yapılan ilk testlerin, yeni düzenlemeler ile amaçlandığı üzere araçların birbirlerini daha kolay takip edebildiklerini kanıtladığını söyledi.

Symonds ayrıca mühendislerinin, geçtiğimiz yıl Britanya GP'de Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında yaşanan tartışmalı kazayı modellediğini ve eski araçların, yan yana yarışırken dahi çok fazla yere basma kuvveti kaybettiklerini söyledi.

Symonds, 2022 tasarımlarıyla diğer araçları takip etmenin daha kolay olduğunu doğruladı.

Teknik direktör, F1 TV'ye, "Takımlar test yaparken diğer araçlara yaklaşmamaya çalışıyorlar ve planlarını kendilerine saklıyorlar."

"Barselona'da çok fazla sürücüyle konuştum ve araçları takip ederken nasıl hissettiklerini sordum. Birbirini takip eden sürücüler çok övgü dolu konuştular ama çoğu takip etmemişti."

"Ancak Alex Albon, en ilginç cevabı verdi. Kendini yeniden ayarlaması ve yeniden düşünmesi gerektiğini çünkü öndeki araca ne kadar yaklaşabildiğine inanamadığını söyledi."

"Bunun, büyük kural değişikliklerini haklı çıkardığını düşünüyorum." dedi.

Bu yıl araçları birbirleriyle virajda mücadele ederken görme olasılığı sorulan Symonds, eski kurallar varken bunun ne kadar zor olduğunu vurguladı.

"Eski araçlarda kirli hava etkisi çok genişti."

"Geçtiğimiz yıl ekibimle beraber Hamilton ve Verstappen'in Silverstone'daki kazası üzerine simülasyon çalışması yaptık."

"Biz bile, araçlar yan yana giderken ne kadar yere basma kuvveti kaybedildiğine şaşırdık."

"Eski araçlara biraz dengede olduklarında bakmıştık ama gerçekten yan yana oldukları duruma bakmamıştık."

"Bence gerçekten büyük, çığır açıcı bir değişiklik yaptık. Bunun için minnettar olalım ve ne olduğunu görelim."

Symonds, bazı sürücülerin belirttiği gibi hava koridoru etkisinin 2022 aero paketinde azaldığını da belirtti.

Yine de, takip etme yeteneğinin gelişmesinin, azalan hava koridoru etkisinden daha baskın olduğunu söyledi.

"O kadar güçlü değil."

"Her şeye sahip olamazsınız. F1'de bile maalesef fizik kurallarına boyun eğmek zorundayız. Bunu bazen sinir bozucu buluyorum ama mecburuz!"

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Elbette takip eden araca kaliteli hava vermek istiyorsanız, bu havada daha fazla enerji olacak. Daha fazla enerji ve yere basma kuvveti ile sürtünme olacak. Bu nedenle eskisi kadar hava koridoru etkisi olmuyor."

"Ancak bu, virajlarda ihtiyaç duyulan yere basma kuvvetine ve diğer her şeye kıyasla küçük bir şey. Bence düzlüklerde yine geçiş olacak."

"DRS'ye hâlâ ihtiyacımız olacağını düşünüyorum ve umarım biraz daha az olur. Hayalim, bir gün bunu pozisyon kazanmak için değil, sadece tur bindirilen araçları geçmek için kullanıyor olmak." dedi.

Symonds ayrıca F1'in hedefinin geçişleri kolaylaştırmak değil, taraftarların isteği üzerine sürücülerin daha yakından mücadele etmesini sağlamak olduğunu söyledi.

"F1'de, sadece teknik şeyler yapmıyoruz. Taraftarlarımızın ne istediğine dair her yönden çok fazla ileri seviyede araştırma yapıyoruz."

"Bundan bulduğumuz şey ise, geçiş yapmak üzerine konuşan insanlar için gerçek eğlence geçiş değil, mücadele."

"Çok fazla geçiş yapılırsa, mücadelenin sonu gelir. Bu nedenle istediğimiz, birbirlerini yakından takip eden araçlar olması ve en iyi olanın kazanması. Ancak geçiş yapmak için iyi bir mücadele görmek istiyoruz."