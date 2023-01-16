Symonds: "Alonso hâlâ kazanabilecek kapasitede"

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Fernando Alonso, bu yıl Formula 1'deki 20. sezonuna hazırlanıyor ve bu yıl, 41 yaşında olmasına Aston Martin'e katıldı.

İngiliz ekibin şimdiye kadar aldığı sonuçlar genel anlamda ortalamaydı; Geçen yılı sadece 12. bitirebilen dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in sonuçları her şeyi net şekilde ortaya koyuyor.

Fakat takım, 2023 ve sonrasından umutlu çünkü AMR23 aracında yeni bir ekip çalışıyor ve bu ekip, 2022'deki hataların tekrarlanmayacağından eminler.

Formula 1 Teknik Direktörü Pat Symonds, Fernando Alonso'nun neler yapabileceğini çok iyi bilen insanlardan birisi çünkü geçmişte Renault fabrika takımında İspanyol pilotla çalışmıştı.

Symonds, son zaferini 2013 yılında Ferrari ile alan çifte dünya şampiyonunun hâlâ zaferler için mücadele edebileceğine inanıyor.

Marca'ya konuşan Symonds, "Bence takım iyi bir araç verebilirse Alonso hâlâ kazanabilir. Günümüzde yaş o kadar da kritik bir faktör değil."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Modern Formula 1 araçlarını kullanmak fiziksel anlamda çok büyük bir çaba gerektirmiyor, elbette belli bir çaba gerektiriyor ancak bu araçlar hidrolik direksiyona sahipler."

"Sürücülerin dayanıklılık anlamında iyi bir seviyede olması, yüksek kuvvetlerle baş edebilmesi gerekiyor fakat düzenli olarak antrenman yapabilirseniz bunun üstesinden gelebilirsiniz."

"Ayrıca Fernando'nun psikolojik olarak her zamanki gibi mükemmel olduğuna inanıyorum, aynı şey yarış anlayışı için de geçerli."

"Eskisi kadar hızlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bilmiyorum ama bence iyi bir araçla yarışlar kazanabilecek kapasiteye sahip."

"Fernando büyük bir profesyonel, gerçek bir usta. Unutmayalım ki iki şampiyonluk kazanmış olsa bile, birden fazla kez dünya ikincisi oldu."

"Şampiyonayı ikinci sırada bitirdiği sezonların hemen hemen hepsinde şampiyonluğa çok yakındı. Kaderin cilvesi olmasaydı Alonso beş kez dünya şampiyonu olabilirdi." dedi.