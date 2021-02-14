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Formula 1 / Son dakika

Symonds: "Alonso, 2022 kurallarındaki ilk 'sırları' bulacak olan isim olacak"

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Symonds: "Alonso, 2022 kurallarındaki ilk 'sırları' bulacak olan isim olacak"
Ekleyen:
, Editör

Fernando Alonso'nun Renault ile aldığı iki şampiyonlukta Fransız takımın teknik şefi olan Pat Symonds, 2022 senesinde yürürlüğe girecek olan teknik kurallarda İspanyol pilotun, aracın sırlarını bulacak ilk isim olduğunu söyledi.

2022 itibariyle, tamamen yeni teknik kurallara geçiş yapacak olan F1'de, motor dondurma kuralları ve 18 inçlik lastiklerle beraber, pist üzerindeki mücadelelerin artması ve böylece şampiyonluk savaşının kızışması bekleniyor.

Bu araçlar, şimdiki araçlardan çok farklı olacak. Performans, tur başına birkaç saniye olarak etkilenecek ve bu da farklı bir sürüş stilinin ortaya çıkmasına neden olacak. Bir başka şekilde söylemek gerekirse, pilotların yeni araçlara adaptasyon olabilmesi önemli bir rol oynayacak.

Fernando Alonso'nun adaptasyon yetenekleri ise onun en güçlü yanlarından biri ve Le Mans ile Daytona gibi mitleşmiş yarışlarda, farklı araçlar ile aldığı galibiyetler bunu ortaya koydu. Indianapolis'e ikinci kez katılması veya Dakar'da şansını denemesi de bu fikri geliştiren diğer örnekler.

Pat Symonds, Fernando Alonso'yu gayet iyi tanıyan insanlardan bir tanesi ve Symonds, bir sonraki sezonun araçlarından %100 performans alınması konusunda, aracı tanıma sırasında bu "çatlakları" keşfedecek ilk pilotun Alonso olacağından emin olduğunu söyledi.

 

Motorsport News'a konuşan Symonds'ın açıklamaları şu şekilde: "LMP1 aracını kullanmayı öğrendiği sırada neler yaşadıklarını duymak gerçekten inanılmazdı, özellikle enerji kazanımı konusunda. O, diğer iş arkadaşlarının görmediği birkaç sırrı ortaya çıkarmayı başardı."

"Birkaç testten sonra Fernando, belirli şeyleri yaparak ve belirli şekilde sürerek, pistlerin diğer taraflarında daha fazla enerji kullanma fırsatına sahip olabileceklerini onlara anlattı. Bu konuda Fernando, gerçekten çok iyi bir sürücü."

"Bu nedenle o, 2022 Dünya Şampiyonası'nda kullanılacak olan araçlardaki performansı bulabilen ilk sürücü olabilir mi? Bence kesinlikle olabilir."

Bir diğer yandan Symonds, aracın tam potansiyelini çıkarmak için mühendislerle bir denge içerisinde çalışılmasının oldukça önemli olduğuna inanıyor. Buna ek olarak Symonds, İspanyol pilotun yeni Pirelli lastiklerini anlayabilecek ilk sürücü olacağını ve bu durumun yeni kurallarda oldukça büyük bir fark yaratacağını düşünüyor.

"Bence Fernando, bu araçlarda önemli olan şeyleri hızlı bir şekilde anlayacak; mühendislerle nasıl çalışılacağını ve potansiyeli nasıl ortaya çıkaracağını."

"O, 18 inçlik lastiklerin nasıl çalıştığını anlayan ilk sürücülerden biri olacak. İşin sonunda da 2021 sonunda olacak olan bu 'yeniden başlangıç', ona oldukça fazla yardımcı olacaktır."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso
Editör Efe Kahya

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