Symonds, "2026'da araçların yere basma gücünü azaltacağız"

Formula 1, 2026 yılında yeni teknik düzenlemelere geçiş yapacak ve motorun yanı sıra şasi tasarımı da değişecek.

Formula 1 teknik direktörü Pat Symonds, Beyond The Grid podcast'inde 2026 sezonu için yönetmeliklerde yapılması planlanan değişiklikler hakkında konuştu.

Symonds şöyle dedi: "Güç ünitesinin gücünü elektrik motoruyla 1000 beygire hatta daha fazlasına çıkarmayı bekliyoruz."

"Buna ek olarak, yere basma gücünü azaltmak istiyoruz. Modern araçların bu kadar ağır olmasının nedenlerinden biri de yüksek aerodinamik yüklerle başa çıkma ihtiyacı. Sonuç olarak araçlar daha kaygan hale gelecek ve pek çok şey sürücülerin becerisine bağlı olacak."

Pat Symonds Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu çok önemli bir şey. Sürücüler bizim kahramanlarımız, öne çıkarmak istediğimiz kişiler onlar. Bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum."

"Biz makul fiyatlı yüksek teknolojiden yanayız. 2022'de kabul edilen düzenlemeleri tartışırken, araçtan, yarış kalitesini arttırmaktan bahsediyorduk fakat bütçe kısıtlamalarından neredeyse hiç bahsetmiyorduk. Aslında bu faktör Formula 1'in geleceği açısından kilit önem taşıyor."

"Benim son takımım Williams'tı ve orada çok kötü bir yaşam sürdük. Williams'tan ayrıldıktan kısa bir süre sonra zaten takım satıldı. Bu koşullarda çalışan tek takım onlar değildi. O zamanlar takımlar hayatta kalmak için savaşıyordu ama şimdi iyi durumdalar. Bunun büyük bir kısmı bütçe kısıtlamalarından kaynaklanıyor."

"Yeni üreticiler, yüz milyonlarca dolar yatırım yapmak zorunda olmadan çok fazla şey öğrenebileceklerini fark ederek sunduğumuz teknolojilerle ilgileniyorlar."

"Elektrikli motor ve verimli batarya teknolojisi geleceğe atılan önemli bir adım."

"İnsanlar lityum-iyon bataryaları düşünüyor ama daha pek çok teknoloji var ve en ilginç olanları Formula 1'de kullanılacak."