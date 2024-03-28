Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Symonds, "2026'da araçların yere basma gücünü azaltacağız"

Formula 1 teknik direktörü Paty Symonds, 2026 araçlarının daha hızlı ve daha hafif olmasını planladıklarını açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start

Sam Bloxham / Motorsport Images

Formula 1, 2026 yılında yeni teknik düzenlemelere geçiş yapacak ve motorun yanı sıra şasi tasarımı da değişecek.

Formula 1 teknik direktörü Pat Symonds, Beyond The Grid podcast'inde 2026 sezonu için yönetmeliklerde yapılması planlanan değişiklikler hakkında konuştu.

Symonds şöyle dedi: "Güç ünitesinin gücünü elektrik motoruyla 1000 beygire hatta daha fazlasına çıkarmayı bekliyoruz."

"Buna ek olarak, yere basma gücünü azaltmak istiyoruz. Modern araçların bu kadar ağır olmasının nedenlerinden biri de yüksek aerodinamik yüklerle başa çıkma ihtiyacı. Sonuç olarak araçlar daha kaygan hale gelecek ve pek çok şey sürücülerin becerisine bağlı olacak."

Pat Symonds

Pat Symonds

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu çok önemli bir şey. Sürücüler bizim kahramanlarımız, öne çıkarmak istediğimiz kişiler onlar. Bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum."

"Biz makul fiyatlı yüksek teknolojiden yanayız. 2022'de kabul edilen düzenlemeleri tartışırken, araçtan, yarış kalitesini arttırmaktan bahsediyorduk fakat bütçe kısıtlamalarından neredeyse hiç bahsetmiyorduk. Aslında bu faktör Formula 1'in geleceği açısından kilit önem taşıyor."

"Benim son takımım Williams'tı ve orada çok kötü bir yaşam sürdük. Williams'tan ayrıldıktan kısa bir süre sonra zaten takım satıldı. Bu koşullarda çalışan tek takım onlar değildi. O zamanlar takımlar hayatta kalmak için savaşıyordu ama şimdi iyi durumdalar. Bunun büyük bir kısmı bütçe kısıtlamalarından kaynaklanıyor."

"Yeni üreticiler, yüz milyonlarca dolar yatırım yapmak zorunda olmadan çok fazla şey öğrenebileceklerini fark ederek sunduğumuz teknolojilerle ilgileniyorlar."

"Elektrikli motor ve verimli batarya teknolojisi geleceğe atılan önemli bir adım."

"İnsanlar lityum-iyon bataryaları düşünüyor ama daha pek çok teknoloji var ve en ilginç olanları Formula 1'de kullanılacak."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Albon, Williams'ın performansı nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

MotoGP
Portekiz GP
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Formula 1
Avustralya GP
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Son Haberler

McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"

McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"

F1 Formula 1
Avustralya GP
McLaren: "Piastri çok gelişti ama daha da fazlasını yapabilir"
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Tsunoda artık hatalarını geride bıraktı"
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak

MGP MotoGP
Portekiz GP
Liberty Media, MotoGP'yi satın aldığını "yakında" açıklayacak
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

F1 Formula 1
Avustralya GP
Ferrari, Sainz'ın "adanmışlığına" hayran kaldı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye