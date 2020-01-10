Symonds: "2019 F1 aero kuralları muhtemelen hataydı"

Formula 1, araçların birbirlerini daha yakından takip edebilmesi için geçen yılın sonunda yeni bir ön kanat tasarımı kullanılmasına karar vermişti.

2021 kuralları temel alınarak tasarlanan bu yeni ön kanadın başarılı olacağına olan inanç tamdı ancak bazı takımların buna dair şüpheleri bulunuyordu.

Fakat 2019 araçlarının birbirlerine yaklaşması kolaylaşmadı ve Symonds, durumun ideal olmaktan çok uzak olduğunu kabul etti.

Autosport International Show'da konuşan Symonds, 2019 aero değişikliklerin 2021 açısından değerli bir deneyim olup olmadığı sorusuna, "2021 kurallarını şekillendirirken, umduğumuz kadar değerli dolduğunu söyleyemem. Biraz acele ettiler ve bilirsiniz, şimdi bildiklerimizle bunu yapmazdık."

"Değişikliklerin aracın arkasındaki hava akışı üzerindeki etkisi, 2021'de elde etmeye çalıştığımız şeye kıyasla çok küçüktü. Ayrıca hiçbir zaman tam olarak böyle bir kuralda deneme yapmamıştık."

"2018'in ortalarında biraz araştırma yaptık ve aracın kritik noktalarının ne olduğunu görmeye başladık. Ama sonunda bu kuralların sahip olduğuyla tamamen aynı versiyonu denemedik. Bence bunu daha iyi yapabilirdik."

"Bence tüm bu çalışmaları biraz daha iyi yapabilirdik. Ama bunu hiçbir şekilde 2021'de yapacağımız şey konusunda emsal bir şey olarak görmüyorum." yanıtını verdi.

Geçiş konusundaki zorluklara rağmen F1, geçen yıl bir dizi iyi yarışa ev sahipliği yaptı ve Symonds, 2020'de bunun devam edeceğini düşünüyor.

Ayrıca Symonds'a göre, mevcut araçla 2021 aracı arasında kaynak dağılımı konusunda takımları zor bir görev bekliyor.

"Ön tarafta bir baskınlık varsa, o baskın olan takım muhtemelen biraz daha erken 2021'e odaklanmayı göze olabilir. Ama bence ön tarafta herhangi bir baskınlık olmayacak. Bence ön tarafta iyi bir mücadele olacak."

"Umarım bu, öndeki takımların 2021'e erkenden başlamasını engeller. Bu sayede arkadaki takımlar gelecek yılın aracı üzerinde daha fazla çalışabilir. Bundan ötürü iyi bir sezon görebiliriz."

"Genellikle kural değişiklikleri sonrası takımlar birbirlerinden uzaklaşırlar, sonrasında yakınlaşmaya başlarlar. Umarım 2021'de güzel yarışlara ev sahipliği yaparız."

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