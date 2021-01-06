Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Suzuki MotoGP takım patronu Brivio, Alpine ile F1'e geçebilir!

paylaşım
yorumlar
Suzuki MotoGP takım patronu Brivio, Alpine ile F1'e geçebilir!
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

2020'de Suzuki'yi MotoGP şampiyonluğuna taşımakta büyük rol oynayan Davide Brivio, Alpine olarak isim değişkliğine giden Renault takımına geçiş yapabilir.

İtalyan yönetici, Yamaha ile birden fazla dünya şampiyonu alarak geçirdiği uzun kariyerin ardından Suzuki ile de şampiyon olarak inanılmaz bir sükse elde etti. 

Suzuki tarafından konu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olsa da kaynaklara göre Brivio, Alpine için deneyimli pozisyonlarda seçeneklerden bir tanesi.

An itibariyle çıkan söylentilere göre Alpine takımı yönetiminde bir değişiklik yapılması bekleniyor, bu değişikliğe göre de şu anki takım patronu Cyril Abiteboul, Alpine şirketi içerisinde yüksek profilli bir pozisyona yükseltilecek.

Bu da yönetici direktör Marcin Budkowski'nin takım patronu olarak görev alması ihtimalini ortaya çıkarırken, Brivio'nun ise CEO tipi bir görev alarak daha geniş çerçevede operasyonları yönetmesi bekleniyor.

Motorsport.com'un, potansiyel yönetim değişikliği konusunda yapılan soruları ise Renault tarafından yanıtsız bırakıldı. 

Yeni Alpine takımı için takım patronu olarak kalıp kalmayacağı sorusunu yanıtlayan Abiteboul, odağının spor araba üreticisi marka için en iyisi olanını yapmak olduğunu, F1'de sadece 2020 sonuna kadar kalmasının kesin olduğunu söyledi.

Davide Brivio ve Joan Mir, Suzuki'nin MotoGP dünya şampiyonluğunu kutluyorlar.

Davide Brivio ve Joan Mir, Suzuki'nin MotoGP dünya şampiyonluğunu kutluyorlar.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Abiteboul'un açıklamaları şu şekilde: "Bu benim başlattığım bir görev, birkaç hafta içerisinde de başa geleceğim."

"Bu görevi yapabilmemin parçalarından biri ise, kesinlikle burada ve şu anda söylemek istemediğim yapısal değişiklik önerileri olabilir. Size şunu söyleyebilirim ki bu senenin sonuna kadar (2020) takım patronu olarak elde ettiğim görevime tamamen bağlı olacağım."

Brivio'nun F1'e geçişi şoke edici bir şey olabilir, ancak İtalyan yöneticinin Renault CEO'su de Meo ile geçmişi var. Her iki yönetici birden geçmişte Yamaha'nın MotoGP operasyonunda görev aldılar.

Brivio, Yamaha'nın Fiat tarafından sponsorluğu olduğu 2007-2010 dönemlerinde Japon motosiklet üreticisinin takım menajeri olarak görev alırken, de Meo ise İtalyan yol araçları şirketinin pazarlama müdürüydü.

2010'da Rossi ile beraber takımdan ayrılan Brivio, İtalyan pilotun kişisel ekibinde çalışmaya devam etti.

2013 yılında Suzuki ile anlaştıktan sonra 2015'te MotoGP'ye Japon üretici ile geri dönen Brivio, Suzuki'nin 2016'da ilk galibiyetini almasında büyük rol oynadı ve bu rolünü daha da geliştirerek 2020'de takımın markalar ve Joan Mir ile sürücüler şampiyonluğunu almasına yardımcı oldu.

 

F1, 2021'de nasıl bir takvime sahip olacak?

Önceki haber

F1, 2021'de nasıl bir takvime sahip olacak?

Sonraki haber

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team , Team Suzuki MotoGP
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar Bugün

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı

F1, 2021'de nasıl bir takvime sahip olacak?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2021'de nasıl bir takvime sahip olacak?

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"

Red Bull RB16-B'de yeni vites kutusu dizaynına geçiyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull RB16-B'de yeni vites kutusu dizaynına geçiyor!

Suzuki MotoGP takım patronu Brivio, Alpine ile F1'e geçebilir!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suzuki MotoGP takım patronu Brivio, Alpine ile F1'e geçebilir!

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari 2021'de sadece 30 beygir kazançla açılan farkı kapatabilir mi?

Son Haberler

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"

Suzuki MotoGP takım patronu Brivio, Alpine ile F1'e geçebilir!
F1 Formula 1 / Son dakika

Suzuki MotoGP takım patronu Brivio, Alpine ile F1'e geçebilir!

F1, 2021'de nasıl bir takvime sahip olacak?
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2021'de nasıl bir takvime sahip olacak?

Surer: "Haas, Mazepin konusunda doğru olanı yaptı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Surer: "Haas, Mazepin konusunda doğru olanı yaptı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1, yarışları yeniden saat başında başlatmaya hazırlanıyor!

7s
2
Formula 1

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"

26 dk
3
Formula 1

Vettel, Mercedes motoru kullanacağı için heyecanlı

9s
4
Formula 1

F1, 2021'de nasıl bir takvime sahip olacak?

1s
5
Formula 1

Ecclestone: "F1, atmosferik motorlara geri dönmeli"

9s

Son Haberler

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"
F1

Wolff: "Müşteri takımlarına daha dayanıksız motorlar verdiğimiz doğru değil"

Suzuki MotoGP takım patronu Brivio, Alpine ile F1'e geçebilir!
F1

Suzuki MotoGP takım patronu Brivio, Alpine ile F1'e geçebilir!

F1, 2021'de nasıl bir takvime sahip olacak?
F1

F1, 2021'de nasıl bir takvime sahip olacak?

Surer: "Haas, Mazepin konusunda doğru olanı yaptı"
F1

Surer: "Haas, Mazepin konusunda doğru olanı yaptı"

Gasly, Italya GP'deki şok galibiyetin her bir saniyesini hatırlıyor
F1

Gasly, Italya GP'deki şok galibiyetin her bir saniyesini hatırlıyor

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.