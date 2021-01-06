Suzuki MotoGP takım patronu Brivio, Alpine ile F1'e geçebilir!

İtalyan yönetici, Yamaha ile birden fazla dünya şampiyonu alarak geçirdiği uzun kariyerin ardından Suzuki ile de şampiyon olarak inanılmaz bir sükse elde etti.

Suzuki tarafından konu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olsa da kaynaklara göre Brivio, Alpine için deneyimli pozisyonlarda seçeneklerden bir tanesi.

An itibariyle çıkan söylentilere göre Alpine takımı yönetiminde bir değişiklik yapılması bekleniyor, bu değişikliğe göre de şu anki takım patronu Cyril Abiteboul, Alpine şirketi içerisinde yüksek profilli bir pozisyona yükseltilecek.

Bu da yönetici direktör Marcin Budkowski'nin takım patronu olarak görev alması ihtimalini ortaya çıkarırken, Brivio'nun ise CEO tipi bir görev alarak daha geniş çerçevede operasyonları yönetmesi bekleniyor.

Motorsport.com'un, potansiyel yönetim değişikliği konusunda yapılan soruları ise Renault tarafından yanıtsız bırakıldı.

Yeni Alpine takımı için takım patronu olarak kalıp kalmayacağı sorusunu yanıtlayan Abiteboul, odağının spor araba üreticisi marka için en iyisi olanını yapmak olduğunu, F1'de sadece 2020 sonuna kadar kalmasının kesin olduğunu söyledi.

Davide Brivio ve Joan Mir, Suzuki'nin MotoGP dünya şampiyonluğunu kutluyorlar. Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Abiteboul'un açıklamaları şu şekilde: "Bu benim başlattığım bir görev, birkaç hafta içerisinde de başa geleceğim."

"Bu görevi yapabilmemin parçalarından biri ise, kesinlikle burada ve şu anda söylemek istemediğim yapısal değişiklik önerileri olabilir. Size şunu söyleyebilirim ki bu senenin sonuna kadar (2020) takım patronu olarak elde ettiğim görevime tamamen bağlı olacağım."

Brivio'nun F1'e geçişi şoke edici bir şey olabilir, ancak İtalyan yöneticinin Renault CEO'su de Meo ile geçmişi var. Her iki yönetici birden geçmişte Yamaha'nın MotoGP operasyonunda görev aldılar.

Brivio, Yamaha'nın Fiat tarafından sponsorluğu olduğu 2007-2010 dönemlerinde Japon motosiklet üreticisinin takım menajeri olarak görev alırken, de Meo ise İtalyan yol araçları şirketinin pazarlama müdürüydü.

2010'da Rossi ile beraber takımdan ayrılan Brivio, İtalyan pilotun kişisel ekibinde çalışmaya devam etti.

2013 yılında Suzuki ile anlaştıktan sonra 2015'te MotoGP'ye Japon üretici ile geri dönen Brivio, Suzuki'nin 2016'da ilk galibiyetini almasında büyük rol oynadı ve bu rolünü daha da geliştirerek 2020'de takımın markalar ve Joan Mir ile sürücüler şampiyonluğunu almasına yardımcı oldu.