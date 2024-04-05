Suzuka'daki kazası için Sargeant: "1. antrenmanda yapmamam gereken aptalca bir kazaydı"
Logan Sargeant, Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde yaptığı büyük kazanın aptalca olduğunu kabul etti.
Simon Galloway / Motorsport Images
Amerikalı pilot yüksek hızlı Dunlop Virajı'nda dışarı fazla açıldı ve tekerlekleri çime çıktıktan sonra kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.
Hem önden hem de arkadan çarparak süspansiyona zarar verdi ve FW46'nın vites kutusunu çatlattı.
Neyse ki takım arkadaşı Alex Albon'un Avustralya'daki 1. antrenmandaki kazasından sonra İngiltere'ye geri gönderilen ve tamir edilen şasi sağlam olarak kurtuldu. Takımın elinde hâlâ yedek bir şasi bulunmuyor.
Sargeant, mekanikerlerin onarım çalışmaları nedeniyle 2. antrenmanı kaçırmak zorunda kaldı. Ancak pistin ıslak olması nedeniyle kimse anlamlı veriler toplayamadı ve böylece hem Williams hem de Sargeant kaybedilen pist zamanını kaçırmamış oldu.
Bununla birlikte, özellikle iki yarışta hasar gören ikinci bir vites kutusu ile takım için pahalıya mâl oldu.
Sargeant, "Aracı farkında olmadığım bir şekilde konumlandırdım. Dürüst olmak gerekirse biraz aptalca bir hata, özellikle de 1. antrenmanda yapmamam gereken bir hata."
"Ama evet, neyse ki geçen yılki hatalar gibi değildi. Aşırı zorlama gibi bir şey değildi ama yine de takımın biraz hasar almasına neden oldu. Neyse ki olabileceğinden daha iyi bir şekilde atlattık." dedi.
Sargeant, Avustralya'da aracını Albon'a vermek zorunda kalmasının ardından herhangi bir güven kaybı yaşamadığı konusunda ısrarcı oldu.
Sargeant, "Kesinlikle hiç sarsılmadım. Bir hafta aradan sonra buraya geldiğimde kendimi her zamankinden daha zinde ve hazır hissediyordum."
"Yani özgüven kaybı yaşamadım. Bugünden sonra kendimi biraz eleştirmek istiyorum. Ama bununla bir ilgisi yok. Sadece yarından itibaren ilerleyeceğim görsel bir hata." dedi.
Williams takım patronu James Vowles, kazanın Sargeant'ın çok fazla çabalamasından ya da Avustralya'daki hayal kırıklığının ardından bir şeyi kanıtlamaya çalışmasından ziyade, araç konumlandırma hatasından kaynaklandığını söyledi.
Vowles, "Burada gördüğünüz şey, sınırları zorladığı için hata yapan bir sürücü değildi. Bu çok farklı türde bir hata, her açıdan sinir bozucu bir hata. Çünkü aracın yapabileceklerinin sınırında değildi."
"İçinde çok daha fazla dönüş potansiyeli vardı. Aracın nerede konumlandığının tahmininden farklı bir yerde olduğunu bilmiyordu."
"Dolayısıyla burada Melbourne'de araç kullanmayan birinin tepkisini gördüğünüzü sanmıyorum. Daha çok her zaman ortaya çıkabilecek bir durumu görüyorsunuz." dedi.
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