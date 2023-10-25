Suzuka Esses neden Mercedes'i 2024 sezonu için umutlandırdı?

Brackley merkezli takım, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde, teknik direktörü James Allison'ın uzun vadeli potansiyelinin bir 'öncüsü' olarak öngördüğü bir taban güncellemesi kullandı.

Lewis Hamilton, yarış sonrası aşınmış taban tahtası nedeniyle diskalifiye edilmeden önce galibiyet için Max Verstappen'e meydan okurken, bu değişiklik tur zamanında ileriye doğru küçük bir adım atmış gibi görünüyordu.

Ancak Mercedes hafta sonundan çıkardığı en büyük kazancın, nihai hız artışının ötesinde, yüksek hızlı virajlardaki gelişim olduğunu açıkladı.

Mercedes patronu Toto Wolff, aracın Austin'deki açılış Esses bölümünde bu kadar güçlü olmasının; bu ayın başında Japonya'daki benzer Suzuka düzenindeki mücadeleyle karşılaştırıldığında özel bir gelişim anlamına geldiğini söyledi.

Wolff, "Japonya'daki Esses'e baktığımda, yavaştık. Oysa burada, bizim en iyi sektörümüzdü. Bu yüzden genel olarak memnun olmamız gerekiyor." dedi.

Mercedes baş teknik sorumlusu Mike Elliott, takımın W14'ün performansı konusunda iyimser olduğunu doğruladı.

Elliot; Motorsport.com tarafından araç güncellemeleriyle ilgili karar sorulduğunda şunları söyledi: "Bence bu ihtiyatlı bir iyimserlik."

“Buraya gelecek yıl için iyi işaretler göreceğimizi umduğumuz bazı parçaları denemeye geldik. Ama açıkçası, gelecek yıl için yapmak istediğimiz daha büyük değişiklikler olduğundan bu yılki araç ile yapabileceğimiz daha çok şey var."

"Fakat buraya, muhtemelen yüksek hızı hissetmenin bizim için zor olabileceği piste gelmemiz ama aslında bu kadar iyi gitmemizin olumlu bir işaret olduğunu düşünüyorum. İhtiyatlı bir iyimserlik muhtemelen olaya bakmanın doğru yoludur.”

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Elliott, güncellenmiş tabanın özellikle W14'ün yüksek hızda sahip olduğu bir zayıflığı gidermeyi hedeflediğini, ancak önemli bir zorluğun, aracın dengesini daha da kötüleştirmeden bunu çözmek olduğunu açıkladı.

"Sanırım son yarışlarda yüksek hızda nispeten zayıf olduğumuzu gördük."

"Suzuka'da biraz zorlandık. Ve bence güncelleme paketinin yapmayı amaçladığı şey, bu yüksek hızı geliştirmek ancak bunu herhangi bir istikrarsızlık eklemeyecek şekilde yapmaktı."

Elliott, Mercedes W14'ün belirli bir alanda eksik olmadığını ve 2024'te Red Bull'u yakalamanın anahtarının aracın birçok yönünü geliştirmek olduğunu hissediyor.

"Red Bull'a bakarsanız, hâlâ en hızlı araç olduklarını görürsünüz. Bence farklar kapanıyor ve yapmak istediğimiz şey de bu. Yapmamız gereken şey, gelecek yıl için nasıl daha fazlasını elde edebileceğimizi bulmak. Sanırım gelecek yılki araç için düzeltmek istediğimizi bildiğimiz bazı şeyler var, ancak bunların ne olduğunu iyi bir nedenden dolayı açıklamayacağım."

"Bence genel olarak bu ekstra tempoyu bulmaya devam etmeliyiz. Kendimizi geride bıraktık ve yetişmeye çalışıyoruz. Ancak her zaman olduğu gibi, performansın çoğu aerodinamikten gelecek."