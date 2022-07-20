Suzuka, bu yıl F1'e ev sahipliği yapacağından emin

"Japonya da bu yönde ilerliyor. Durum aynı kalırsa, yarışı gerçekleştireceğiz. Biletler zaten satışta, şu ana kadar herhangi bir kısıtlama getirmedik."

"Dünyadaki COVID-19 durumu önemli ölçüde iyileşti. Çoğu ülke vatandaşının aşıdan bağımsız olarak Japonya'ya girmesi konusunda herhangi bir kısıtlaması yok."

"Ek tedbirler almayacağız." dedi.