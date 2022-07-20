Suzuka, bu yıl F1'e ev sahipliği yapacağından emin
Suzuka pisti, bu yıl Formula 1'e sorunsuz şekilde ev sahipliği yapmayı planlıyor.
Japonya Grand Prix'si, COVID-19 nedeniyle son dönemde gerçekleştirilemedi ve bu yıl takvime geri dönseler de, yarışın yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.
Geçmişte Japonya yarışının yapılmamasının temel sebebi, COVID-19 kaynaklı seyahat kısıtlamalarıydı ve bu yıl kısıtlamalar büyük oranda hafifletildi.
Yarışın 9 Ekim'de yapılması planlanırken, Japonya GP'nin organizatörü olan Mobilityland şirketinin başkanı Kaoru Tanaka, yarışın yapılacağını söylüyor.
Tanaka, "COVID-19 sayıları yeniden artmaya başladı ancak ağır hastaların sayısı enfekte olan hastaların sayısı kadar artmıyor."
"Bu tüm dünyada olan bir şey fakat çoğu ülke seyahatlere açık ve ekonomik anlamda toparlanmaya öncelik veriyor."
"Japonya da bu yönde ilerliyor. Durum aynı kalırsa, yarışı gerçekleştireceğiz. Biletler zaten satışta, şu ana kadar herhangi bir kısıtlama getirmedik."
"Dünyadaki COVID-19 durumu önemli ölçüde iyileşti. Çoğu ülke vatandaşının aşıdan bağımsız olarak Japonya'ya girmesi konusunda herhangi bir kısıtlaması yok."
"Ek tedbirler almayacağız." dedi.
Suzuka ferris wheel
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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