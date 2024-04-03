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Formula 1 Japonya GP

Suzuka, 2024 F1 sezonu için "dönüm noktası" olacak

Formula 1 takımları bu hafta sonu yapılacak Japonya Grand Prix'sini 2024 araçlarının durumu için "nihai test" olarak görüyorlar.

Filip Cleeren Ezel Tan
George Russell, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Steve Etherington / Motorsport Images

Honda'nın ünlü Suzuka pisti, uzun bir düzlükle birleşen yüksek, orta ve düşük hızlı virajların ikonik bir karışımını sunuyor.

Özellikle ilk sektördeki "acımasız" Esses bölümü, sürücüler ve araçlar için büyük zorluğa neden oluyor.

Bahreyn'in aşındırıcı asfaltının ve Cidde ile Melbourne'ün benzersiz pist düzenlerinin ardından pek çok mühendis, Suzuka'nın araçlar için gerçek bir test olacağı görüşündeler.

Ferrari'nin deneyimli ismi Jock Clear, "Bu yılki takvime baktığımızda, kimin nerede olduğu hakkında dördüncü yarıştan sonra oldukça iyi bir fikrimiz olacak."

"Japonya bir aracı değerlendirmek için çok iyi bir pist. Böyle bir pistte çok şey öğrenirsiniz." dedi.

Mercedes teknik direktörü James Allison da aynı fikirde: "Çok sayıda hızlı virajın yanı sıra bazı yavaş virajların da olduğu önemli bir pist. Yani araç için gerçek bir test."

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Photo by: Red Bull Content Pool

Bu yıl Japonya Grand Prix'si her zamanki sonbahar tarihinden ileri bir döneme kaydırıldı. Bu, takımların geçen yılın sonuna kıyasla rekabetçilik seviyelerinin nasıl değiştiğini daha doğru bir şekilde ölçebilecekleri anlamına geliyor.

Aynı zaman Pirelli'nin hafta sonuna geçen yılla aynı lastikleri getirecek olması da bir başka değişkeni ortadan kaldırıyor.

İyi şartlara sahip olmak Mercedes için iyi bir haber gibi görünürken, Allison takımın bu yılki mücadelesinin ardındaki ana faktörün W15'in performansının hava ısındıkça düşmesi olduğunu açıklamıştı.

Hava tahminleri 16 ila 21 santigrat derece arasında bir sıcaklık öngörüyor ki bu da geçen yıla göre tam 10 derece daha soğuk bir sıcaklık anlamına geliyor.

Suzuka'nın yeni tarihi Mercedes'in rakibi McLaren için de önemli. 2023'e kötü başlayan McLaren, Japonya'ya gittiğinde aracını büyük ölçüde güncellemiş ve çifte podyum almıştı.

Bahreyn, Suudi Arabistan ve Avustralya'da geçen yıla kıyasla kaydedilen ilerleme ortadaydı ancak Woking merkezli ekip şimdi kış boyunca araç tasarımında ne kadar ilerlediğini en iyi burada görecek.

McLaren için en büyük soru işareti sadece MLC38'in değil, Ferrari ve diğer takımların da ne kadar geliştiğini görmek.

Lando Norris, "Sorun şu ki Ferrari yüksek hızlı virajlardaki performansını çok geliştirdi ve geçen yıl bu noktada zorlanıyorlardı."

Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images


"Bu yüzden ileriye doğru bu kadar iyi bir adım attılar. İki aracı tekrar podyuma çıkarabilirsek çok güzel bir hafta sonu olacak."

"Fakat bu yıl sadece Max [Verstappen] değil, bu tür pistlerde rekabet ettiğimiz iki araç daha var." dedi.

Ferrari, Suzuka'ya güncelleme getiren birkaç takımdan biri, ancak arka arkaya yapılacak yarışlarda Verstappen ve Red Bull'u yenmek için yeterli olup olmayacağı belirsiz.

Melbourne gibi yüksek aşınmalı bir pistte Ferrari özellikle güçlüydü, ancak Verstappen'in fren sorunları takımın kazanmasına yardım etti.

Albert Park'tan farklı olarak Suzuka, lastik aşınması ve ısınması anlamında Bahreyn'e daha çok benziyor.

Verstappen geçen yıl Japonya'da rakiplerini yerle bir etmiş, McLaren'lara 0.6 saniye fark atarak pole pozisyonunu almış ve Norris'in 19 saniye önünde galibiyete ulaşmıştı.

Red Bull'dan Helmut Marko, Hollandalı pilotun Avustralya'da yarış dışı kalmasının ardından, "Bence Max Suzuka'ya tam motivasyonla dönecek ve gerçek bir sürücü pistinde tüm oyunun kralının kim olduğunu gösterecek." dedi.

Üç kez dünya şampiyonu Verstappen'in galibiyet alamayacağını söylemek  biraz cüretkâr görünüyor fakat Suzuka'nın yapısı, tüm takımlara araçlarının zayıf yönlerini görme fırsatı sunacak.

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