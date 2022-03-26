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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Antrenman raporu

Suudi Arabistan GP 3. antrenman: Leclerc, Verstappen'in 0.033 saniye önünde en hızlısı!

2022 Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde 3. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Suudi Arabistan GP 3. antrenman: Leclerc, Verstappen'in 0.033 saniye önünde en hızlısı!
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Formula 1 yönetimi, takımlar ve pilotların anlaşmasının ardından Suudi Arabistan'daki seanslar planlandığı şekilde devam etti.

Sıralama turları öncesi gerçekleştirilen son bir saatlik antrenman seansında herhangi bir kaza veya olay yaşanmadı.

Seans içerisindeki tek öne çıkan an, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin pit yolu çıkışında kalması ve sonrasında aracının garaja itilmesiydi. Bunun dışında pistin belli bölümlerinde pist dışına çıkan isimler vardı fakat önemli bir olay yaşanmadı.

Ferrari pilotları, dün kaybettikleri pist üstü süresinin ardından 3. antrenman seansında erkenden piste çıkıp, arka arkaya turlar attılar.

Charles Leclerc, ilk 15 dakika tamamlanmak üzereyken 1:30.139 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya yükseldi. Bu tur, ilk yarım saatte zirvede kaldı.

Sonrasında Red Bull pilotu Max Verstappen sahneye çıktı ve 1:29.768'lik turuyla, 1:30'un altına inen ilk isim olarak zirveye yerleşti. Verstappen, son 10 dakikaya girilirken bir başka deneme daha yaptı ve onda 0.3 saniye daha iyi bir turla gelirken hata yaptı ve turu bıraktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Seansı Red Bull pilotu  lider tamamlayacak gibiydi fakat Leclerc, bitime saniyeler kala 1:29.735 yaparak seansın liderliğini Hollandalı sürücüden aldı.

Sonuç olarak Leclerc, sıralama turları öncesinde yapılan son antrenman seansını zirvede tamamladı. Bu, üç antrenman seansını da Leclerc'in birinci bitirdiği anlamına geliyor. Monakolu pilot, 23 turla seansın en çok tur atan ismi de oldu.

Verstappen, daha iyi bir turla gelirken son sektörde hata yaptı ve bundan ötürü turu bıraktı. Buna rağmen Leclerc'in sadece 0.033 saniye gerisinde ikinci oldu.

Red Bull pilotu Sergio Perez de güçlü bir üçüncü antrenman seansı geçirdi ve lider Leclerc'in sadece 0.098 saniye ardında kaldı. Bu, ilk üçün sadece 0.1 saniye içinde dizildiği anlamına geliyor.

Carlos Sainz, Ferrari ile istediği turları çıkarmakta zorlandı. İspanyol pilot zaman zaman dalgalanma yaşadı ve 0.274 saniye geride dördüncü oldu.

Seansın öne çıkan isimlerinden birisi Valtteri Bottas'tı. Alfa Romeo sürücüsü, Leclerc'in sadece 0.295 saniye ardında beşinci oldu ve güçlü ivmesini korudu.

Esteban Ocon, Alpine A522

Esteban Ocon, Alpine A522

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alpine, her iki araçla da ilk ona girmeyi başardı. Esteban Ocon, bitime kısa bir süre kala attığı 1:30.139'luk turuyla altıncı olurken, araçtan memnun olduğunu söyleyen Fernando Alonso 1:30.296 ile 0.561 saniye geride dokuzuncu oldu.

Gasly, bir ara ikinciliğe kadar yükseldiği seansta 1:30.148 ile yedinci oldu. Fransız sürücü, aracındaki bir şaft arızası nedeniyle pit yolu sonunda kaldı. Takım araç üzerinde çalışırken, Gasly son anlarda piste çıkamadı.

Kevin Magnussen, Haas'la ilk iki antrenman seansını kaçırmasına rağmen iyi bir tur çıkardı ve 0.527 saniye geride sekizinci oldu. Mick Schumacher ise turu bir araya getirmekte zorlanınca 0.5 saniye yavaş kalıp 12. olabildi.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda 0.680 saniye geride 10. oldu. Bu, ilk onun sadece 0.6 saniye içinde dizildiği anlamına geliyor.

Mercedes sürücüleri için pek de iyi bir seans olmadı. Hatta Mercedes motoru kullanan sürücülerin hiçbirisi için harika bir seans değildi.

Fabrika takımı sürücüleri Lewis Hamilton ve George Russell, ilk ona giremediler. Hamilton birbirine çok yakın turlar çıkarsa da 0.972 saniye geride ancak 11. olabildi. George Russell daha da geride kaldı ve 1.248 saniye yavaş kalarak 14. oldu. 

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Guanyu Zhou, Alfa Romeo ile 13. en iyi zamanı yaptı fakat en hızlı turunda trafikte kaldı ve bundan ötürü epey sinirlendi.

Aston Martin sürücüsü Lance Stroll, Mercedes Mercedes motoru kullanan müşteri takımları arasında en iyi zamana imza atan isimdi. Kanadalı pilot 1.3 saniye geride ancak 15. olabildi. Nico Hulkenberg ise 18.  oldu.

Dünkü antrenman turlarının ardından mutlu görünen McLaren pilotları, ilk 10'a giremedikleri gibi, ilk 15'te de kendilerine yer bulamadılar. Daniel Ricciardo 1.4 saniye geride 16. olurken, Lando Norris 1.7 saniye geride 19. oldu.

Williams pilotları Alex Albon ve Nicholas Latifi ise sırasıyla 1.6 ve 2.2 saniye geride 17. ve 20. oldular.

Tüm pilotlar en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydetti.

Suudi Arabistan Grand Prix'si sıralama turları TSi 20:00'de gerçekleştirilecek.

3. antrenman  sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 23 1'29.735  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 12 1'29.768 0.033
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 16 1'29.833 0.098
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 22 1'30.009 0.274
5 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 22 1'30.030 0.295
6 France Esteban Ocon Alpine Renault 16 1'30.139 0.404
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 11 1'30.148 0.413
8 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 18 1'30.262 0.527
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 17 1'30.296 0.561
10 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 19 1'30.415 0.680
11 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 17 1'30.707 0.972
12 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 17 1'30.765 1.030
13 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 20 1'30.946 1.211
14 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 15 1'30.983 1.248
15 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 18 1'31.067 1.332
16 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 16 1'31.186 1.451
17 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 16 1'31.374 1.639
18 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin Mercedes 18 1'31.424 1.689
19 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 17 1'31.529 1.794
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 13 1'31.992 2.257
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