Suudi Arabistan'ın 2023'ten önce F1'e ev sahipliği yapması beklenmiyor

Flavio Briatore, Formula 1 yönetiminin yarış yapma konusunda Suudi Arabistan'la görüşme halinde olduğunu söylemişti.

Kısa bir süre sonra ise Daily Mail, Suudi Arabistan ve Formula 1 arasındaki görüşmelerin resmiyete döküldüğünü iddia etti.

İngiliz gazete, Formula 1 ve Liberty arasında anlaşma yapıldığını, ilk yarışın da 2021 yılında yapılacağını yazmıştı.

Hatta Suudi Arabistan'ın yarışın yapılması için yıllık 60 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bile söylenmişti. İlk yarışın bir cadde pistinde yapılması bekleniyordu. Daha sonra 2023 için özel bir Formula 1 pistinin inşa edildiği açıklandı.

Bununla birlikte ünlü gazeteci Christian Sylt, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin önümüzdeki iki yıllık süreçte yapılacağına yönelik herhangi bir belirti olmadığını yazdı.

Habere göre, FOM ile Suudi Arabistan arasında yarış hakkında herhangi bir görüşme bulunmuyor.

Bunun en büyük belirtisi, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin isminin ticari hakkını almak için herhangi bir başvurunun yapılmamış olması.

Geçmişte Formula 1'le görüşen ülkelerin tamamı bu ticari hakkı aldılar.

Örneğin Filipinler bile, F1'e ev sahipliği yapmak için görüşme yapan Filipinler Grand Prix'sinin ticari isim hakkını almak için başvuruda bulundu.

FOM, genelli olası bir yarış hakkında görüşme yapar yapmaz, Grand Prix ile ilgili ticari marka adını alıyor.

Las Vegas, Portekiz, Arjantin, Polonya, Fas ve Bulgaristan Grand Prix'lerinin ticari marka adları alınmış durumda ancak Suudi Arabistan Grand Prix'sinin marka adıyla ilgili herhangi bir kayıt bulunmuyor.