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Suudi Arabistan'da günün pilotu Verstappen oldu

Suudi Arabistan Grand Prix'sinde taraftarlar tarafından günü pilotu Max Verstappen seçildi.

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Suudi Arabistan'da günün pilotu Verstappen oldu
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Hollandalı pilotu, sıralama turlarında çok iyi bir tempoya sahip olsa da, tahrik mili arızası nedeniyle ikinci bölümde elenmişti.

Pazar günkü yarışa 15. başlayan Verstappen, harika bir yükseliş gerçekleştirdi ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Bu performansın ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Günün pilotu
Bahrain Bahreyn  Fernando Alonso
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Max Verstappen

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

Piloto Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 38
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 13
 Charles Leclerc 11
 Sergio Pérez 11
 Daniel Ricciardo 10
 Valtteri Bottas  6
 Lando Norris 5
 Fernando Alonso 5
 Kimi Räikkönen 5
 Pierre Gasly 3
Thailand Alexander Albon 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Spain Carlos Sainz 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
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