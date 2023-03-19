Suudi Arabistan'da günün pilotu Verstappen oldu
Suudi Arabistan Grand Prix'sinde taraftarlar tarafından günü pilotu Max Verstappen seçildi.
Hollandalı pilotu, sıralama turlarında çok iyi bir tempoya sahip olsa da, tahrik mili arızası nedeniyle ikinci bölümde elenmişti.
Pazar günkü yarışa 15. başlayan Verstappen, harika bir yükseliş gerçekleştirdi ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.
Bu performansın ardından da taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Günün pilotu
|Bahreyn
|Fernando Alonso
|Suudi Arabistan
|Max Verstappen
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|Piloto
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|38
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|13
|Charles Leclerc
|11
|Sergio Pérez
|11
|Daniel Ricciardo
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Lando Norris
|5
|Fernando Alonso
|5
|Kimi Räikkönen
|5
|Pierre Gasly
|3
|Alexander Albon
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Carlos Sainz
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
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