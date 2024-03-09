Suudi Arabistan'da günün pilotu Bearman oldu
Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 2024 sezonunun ikinci yarışında günün pilotu Oliver Bearman oldu
Oliver Bearman, Ferrari SF-24
Zak Mauger / Motorsport Images
Carlos Sainz'ın apandisit ameliyatı olması nedeniyle 3. antrenman seansında Ferrari'nin direksiyonuna geçen Oliver Bearman, kusursuz seanslar geçirdi.
Deneyim eksikliğine rağmen hiç hata yapmayan Bearman, yarışı yedinci bitirerek kariyerinin ilk puanlarını aldı ve bir bakıma kendisini kanıtlamış oldu.
Zorlu pistte sergilediği bu performans sonrası Bearman, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|GRAND PRİX
|GÜNÜN PİLOTU
|Bahreyn
|Carlos Sainz
|Suudi Arabistan
|Oliver Bearman
2016'dan beri günün pilotu seçilenler:
|PİLOT
|Günün pilotu sayısı
|Max Verstappen
|40
|Sebastian Vettel
|23
|Lewis Hamilton
|14
|Sergio Pérez
|14
|Charles Leclerc
|12
|Daniel Ricciardo
|10
|Lando Norris
|10
|Valtteri Bottas
|6
|Fernando Alonso
|6
|Kimi Räikkönen
|5
|Carlos Sainz
|5
|
Alexander Albon
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Nico Hülkenberg
|2
|Óscar Piastri
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
|Mick Schumacher
|1
|Esteban Ocon
|1
|Yuki Tsunoda
|1
|Oliver Bearman
|1
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