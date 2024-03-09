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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan'da günün pilotu Bearman oldu

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 2024 sezonunun ikinci yarışında günün pilotu Oliver Bearman oldu

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz'ın apandisit ameliyatı olması nedeniyle 3. antrenman seansında Ferrari'nin direksiyonuna geçen Oliver Bearman, kusursuz seanslar geçirdi.

Deneyim eksikliğine rağmen hiç hata yapmayan Bearman, yarışı yedinci bitirerek kariyerinin ilk puanlarını aldı ve bir bakıma kendisini kanıtlamış oldu.

Zorlu pistte sergilediği bu performans sonrası Bearman, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

GRAND PRİX GÜNÜN PİLOTU
Bahrain Bahreyn  Carlos Sainz
Saudi Arabia Suudi Arabistan  Oliver Bearman

2016'dan beri günün pilotu seçilenler:

PİLOT Günün pilotu sayısı
 Max Verstappen 40
 Sebastian Vettel 23
 Lewis Hamilton 14
 Sergio Pérez 14
 Charles Leclerc 12
 Daniel Ricciardo 10
 Lando Norris 10
 Valtteri Bottas  6
 Fernando Alonso 6
 Kimi Räikkönen 5
Spain Carlos Sainz 5

Thailand Alexander Albon 

 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Nico Hülkenberg 2
Australia Óscar Piastri 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
 Mick Schumacher 1
France Esteban Ocon 1
Japan Yuki Tsunoda 1
 Oliver Bearman 1

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