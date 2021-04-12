Suudi Arabistan’da, F1 pisti için inşaat çalışmalarına başlandı

Hermann Tilke tarafından tasarlanan Cidde Şehir Pisti adlı yeni pist, ‘dünyanın en hızlı cadde pisti’ olarak tanıtıldı ve 5 Aralık Pazar günü 2021 sezonunun sondan bir önceki yarışı olarak takvimde yerini aldı.

2021 Suudi Arabistan GP Cidde'de gerçekleştirilecek ancak bu yarışın 2024 yılında Riyad Qiddiya'da hazırlanacak kalıcı bir piste geçiş yapması hedefleniyor.

Formula 1 patronları, Suudi Arabistan yarışının en azından önümüzdeki on yıl boyunca takvimde olacağını doğruladı ve bu kış gerçekleşecek olan yarış için inşaat inşa çalışmaları başladı.

Suudi Otomobil Federasyonu Başkanı Prens Halid Bin Sultan Al Abdullah Al Faysal, Motor Sport Week'e şunları söyledi: "Bugün, Cidde Formula 1 pistinin yapımına başlanması Suudiler ve dünyadaki tüm motor spor hayranları için tarihi bir an."

“Bu, Suudi Arabistan Krallığı ve Cidde şehri tarihi için yeni ve parlak bir sayfanın açılması anlamına geliyor."

“Formula 1 dünyasında fark yaratacak bir pist ve yarış düzenlemek istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda Formula 1 taraftarlarının hafızalarında kalacak bir yarış düzenleyerek, bizi diğerlerinden ayıran bir yarış düzenlemek istiyoruz.”

Formula 1'in Suudi Arabistan'da yarışmaya karar vermesi, ülkenin insan hakları sicilini çevreleyen endişelerin yanı sıra ‘sportswashing’ yani bir ülkenin global platformda itibarını artırmak için sporun kullanılması suçlamalarına yol açarak tartışmalı bir hareket olarak görülüyor.

Formula 1'in küresel yarış organizasyonu direktörü Chloe Targett-Adams, Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşların yarış ile ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından sporun insan hakları standartlarını karşılayacağını söyledi.

Adams, şubat ayında şunları söylemişti: “Soru sormanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Formula 1'in vizyonu doğrultusunda, partnerlerle etkileşime girmeyi seçiyoruz ve insan hakları konusundaki beklentilerimizi, nasıl çalışmayı beklediğimizi ve personelimize karşı nasıl davranılması gerektiğini belirten kapsamlı bir sözleşmemiz var."

“Ayrıca, yarış destekçilerimiz ve hükümet paydaşlarıyla bu gereksinimler hakkında etkileşim içindeyiz. Bu yüzden aktif olarak kendimizi bu kültür ve gelenek hakkında eğitmemiz ve öğrenmemiz gerekiyor, ki bu destekçilerimizle bu konu üzerinde çalışıyoruz."