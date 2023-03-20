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Suudi Arabistan'da en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Ferrari, Cidde'de gerçekleştirilen yarışta 2023 Formula 1 sezonunun en hızlı pit stopuna imza attı.

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Suudi Arabistan'da en hızlı pit stop Ferrari'den geldi
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Cidde'de yarışın en hızlı pit stopu, 16. turda Charles Leclerc'in lastiklerini 2,10 saniyede değiştiren Ferrari tarafından yapıldı.

Bu, sezonun en hızlı pit stopu olurken, Ferrari mekanikerleri üst üste ikinci kez en iyi pit stopu yapmış oldular.

Takımlar yarış boyunca toplamda 24 pit stop yaptılar.

Cidde'deki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Ferrari C. Leclerc 2.10 16 25
2. Alpine E. Ocon 2.36 16 18
3. Red Bull S. Perez 2.50 18 15
4. Mercedes G. Russell 2,55 18 12
5. Alpine P. Gasly 2.73 14 10
6. Ferrari C. Sainz 2.73 15 8
7. Red Bull M. Verstappen 2.74 18 6
8. Haas K. Magnussen 2,76 08 4
9. McLaren L. Norris 2,88 19 2
10. Aston Martin L. Stroll 2.90 13 1
11. Williams L. Sargeant 2.90 18  
12. AlphaTauri N. de Vries 2.93 17  
13. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.95 17  
14. Mercedes L. Hamilton 3.06 18  
15. Williams A. Albon 3.17 17  
16. Alfa Romeo V. Bottas 3.35 09  
17. Haas N. Hulkenberg 3.52 11  
18 Alfa Romeo V. Bottas 3,55 35  
19 Alfa Romeo V. Bottas 3,65 17  
20 Alfa Romeo G. Zhou 3.83 18  
21 Alfa Romeo G. Zhou 4.01 11  
22. Aston Martin F. Alonso 8.56 18  
23. McLaren L. Norris 11.10 02  
24. McLaren O. Piastri 13.20 01  

 

Ferrari, ilk iki yarışta topladığı 73 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.

Red Bull 49 puanla ikinci, Mercedes ise 30 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Ferrari 73
2. Red Bull 49
3. Mercedes 30
4. Alpine 28
5. Aston Martin 11
6. AlphaTauri 4
7. Haas 4
8. McLaren 2
9. Williams 1
10. Alfa Romeo 0

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Ferrari 2.10 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
2. Ferrari C. Leclerc Bahreyn 2.22
3. Red Bull M. Verstappen Bahreyn 2.25
4. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.31
5. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.36
6. Alpine E. Okon Suudi Arabistan 2.36
7. Mercedes L. Hamilton Bahreyn 2.40
8. Red Bull S. Perez Bahreyn 2.43
9. Aston Martin L. Stroll Bahreyn 2.48
10 Red Bull M. Verstappen Bahreyn 2.50
 
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