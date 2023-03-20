Suudi Arabistan'da en hızlı pit stop Ferrari'den geldi
Ferrari, Cidde'de gerçekleştirilen yarışta 2023 Formula 1 sezonunun en hızlı pit stopuna imza attı.
Cidde'de yarışın en hızlı pit stopu, 16. turda Charles Leclerc'in lastiklerini 2,10 saniyede değiştiren Ferrari tarafından yapıldı.
Bu, sezonun en hızlı pit stopu olurken, Ferrari mekanikerleri üst üste ikinci kez en iyi pit stopu yapmış oldular.
Takımlar yarış boyunca toplamda 24 pit stop yaptılar.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|2.10
|16
|25
|2. Alpine
|E. Ocon
|2.36
|16
|18
|3. Red Bull
|S. Perez
|2.50
|18
|15
|4. Mercedes
|G. Russell
|2,55
|18
|12
|5. Alpine
|P. Gasly
|2.73
|14
|10
|6. Ferrari
|C. Sainz
|2.73
|15
|8
|7. Red Bull
|M. Verstappen
|2.74
|18
|6
|8. Haas
|K. Magnussen
|2,76
|08
|4
|9. McLaren
|L. Norris
|2,88
|19
|2
|10. Aston Martin
|L. Stroll
|2.90
|13
|1
|11. Williams
|L. Sargeant
|2.90
|18
|12. AlphaTauri
|N. de Vries
|2.93
|17
|13. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.95
|17
|14. Mercedes
|L. Hamilton
|3.06
|18
|15. Williams
|A. Albon
|3.17
|17
|16. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.35
|09
|17. Haas
|N. Hulkenberg
|3.52
|11
|18 Alfa Romeo
|V. Bottas
|3,55
|35
|19 Alfa Romeo
|V. Bottas
|3,65
|17
|20 Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.83
|18
|21 Alfa Romeo
|G. Zhou
|4.01
|11
|22. Aston Martin
|F. Alonso
|8.56
|18
|23. McLaren
|L. Norris
|11.10
|02
|24. McLaren
|O. Piastri
|13.20
|01
Ferrari, ilk iki yarışta topladığı 73 puan ile pit stop şampiyonasında ilk sırada yer alıyor.
Red Bull 49 puanla ikinci, Mercedes ise 30 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Ferrari
|73
|2. Red Bull
|49
|3. Mercedes
|30
|4. Alpine
|28
|5. Aston Martin
|11
|6. AlphaTauri
|4
|7. Haas
|4
|8. McLaren
|2
|9. Williams
|1
|10. Alfa Romeo
|0
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında Ferrari 2.10 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
|2. Ferrari
|C. Leclerc
|Bahreyn
|2.22
|3. Red Bull
|M. Verstappen
|Bahreyn
|2.25
|4. Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.31
|5. Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.36
|6. Alpine
|E. Okon
|Suudi Arabistan
|2.36
|7. Mercedes
|L. Hamilton
|Bahreyn
|2.40
|8. Red Bull
|S. Perez
|Bahreyn
|2.43
|9. Aston Martin
|L. Stroll
|Bahreyn
|2.48
|10 Red Bull
|M. Verstappen
|Bahreyn
|2.50
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