Suudi Arabistan, pisti tamamlamak için zamanla yarışıyor

Gizliliğini korumak isteyen yetkili, organizatörlerin 'zamana karşı yarıştığını' ve durmaksızın çalıştıklarını söyledi.

Bu hafta piste yapılan ziyarette hâlâ yapılacak çok iş olduğu görüldü. Binalar inşaat halindeydi, vinçler ve kazıcılar sahada duruyordu.

Işıklandırılmış pist 6.175 kilometrenin üzerinde olacak ve 27 viraj ile F1 takvimindeki en uzun ikinci pisti olacak. Yarış hafta sonu 3-5 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Suudi Otomobil ve Motosiklet Federasyonu başkanı Prens Khalid bin Sultan Al-Faisal, pandemiye rağmen seyahatin zor olduğu bir dönemde bile biletlere 'yoğun talep' olduğunu söyledi.

Biletler ise hiç ucuz değil. Fiyatlar, 533 Dolar ile 9.333 Dolar arasında olacak.

Prens Khalid bin Sultan Al-Faisal, "Özellikle Avrupa ve Birleşmiş Milletler'den büyük katılım bekliyoruz."

"Formula 1 projesi bize çok pahalıya mal oldu ve bu maliyetin, reklamlar ve yerel sponsorlar dahil olmak üzere diğer kaynakların yanı sıra biletlerin satışıyla karşılanması standart bir durum." dedi.

Muhafazakar krallık, yüksek profilli spor müsabakalarına ev sahipliği yapmasının ardından, yaptıkları insan hakları ihlalini unutturarak ülkesinin itibarını arttırmaya çalışmakla suçlanıyor.

Formula 1, Bahreyn'de yarışmalarının ardından yakın incelemeye alınmıştı. Takvime, Suudi Arabistan'ın eklenmesiyle de insan hakları destekçilerinin eleştirilerine maruz kalacağı kesin.

Suudi Arabistan Grand Prix'si, körfezdeki komşusu Abu Dhabi'de sonlanacak 22 yarışlık F1 takviminin sondan bir önceki yarışı olacak.