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Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan pisti, 2023’te F1 için hazır olmayı hedefliyor!

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Suudi Arabistan pisti, 2023’te F1 için hazır olmayı hedefliyor!
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
17 Oca 2020 15:17

Suudi Arabistan’ın Qiddiya’daki yeni ve modern pisti, 2023’ten itibaren Formula 1’e ev sahipliği yapmaya hazır olacak.

Riyad’a 48 kilometre mesafede bulunacak olan pist, dağlık bir coğrafyanın çukurda kalan bir bölgesinde inşa edilen yeni bir eğlence ve ticaret kompleksinin bir parçası olacak.

Pist düzeni, eski F1 sürücüsü Alex Wurz tarafından, gerekli olan FIA Sınıf 1 standartlarına göre tasarlandı. Suudi Arabistan’ın sporun şefleriyle yaptığı görüşmeler başarılı olursa, hedef grand prix için hazır olmak olacak.

Projenin arkasında yer alan Qiddiya Yatırım Şirketi’nin CEO’su Mike Reininger, hedefinin tüm üst düzey motor sporları kategorilerinin dikkatini çekmek olduğunu söyledi.

Reininger, “MotoGP, WEC, bölgesel ve ulusal seriler ve F1’e kadar her şeye ev sahipliği yapabilmemiz için burayı inşa ediyoruz.”

“Tesisleri, tüm serilere ve en iyi motor sporları etkinliklerine ev sahipliği yapabilmemiz için inşa ediyoruz. Ve F1’le eş anlamlı olan Sınıf 1 standartlarına ulaşmayı umuyoruz.” dedi.

İlk F1 yarışına ilk olarak ne zaman ev sahipliği yapabilecekleri sorulduğunda Reininger, “Qiddiya’daki projemiz, çok büyük olan ilk aşama teklifinde hızla ilerliyor ve 2023’te hazır olacak.” dedi.

F1 CEO’su Chase Carey ve ticari şef Sean Bratches’ın, gelecekteki muhtemel bir F1 yarışını görüşmek için geçen sene Suudi kraliyet ailesini ziyaret ettikleri anlaşıldı.

Qiddiya pisti, arka planda yer alan dağlar ve büyük bir eğlence parkın sayesinde taraftarlara ve sürücülere benzersiz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Ayrıca bu seneki Dakar Rallisi de bu bölgede sona erdi.

Reininger, “Bir tarafta 200 metrelik dik bir uçurum var ve pistin iki bölgesi var.”

“Bir bölge, bir stadyumun içinde yer alacak ve pistin diğer bir bölgesi de ‘şehir kısmı’ olarak adlandırdığımız bölgede yer alacak.”

“Pist, stadyumdan ayrıldıktan sonra, inşa ettiğimiz eğlence merkezinin geri kalanına bağlanacak. O bölgede oteller, alışveriş merkezleri ve restoranlar olacak. Ve pistin etrafında birçok rollercoaster olacak.”

“Hem stadyum içeren en iyi pist hem de şehir bölümü içeren en iyi pist olacak ve hepsi bir arada olacak.” dedi.

Pistin tasarımcısı Wurz, cuma günü Damon Hill, David Coulthard, Nico Hulkenberg ve Romain Grosjean’la Qiddiya’daki bir etkinlikte pist düzeninde sanal bir sürüş yapma fırsatı buldu.

Proje hakkında konuşan Wurz, “Qiddiya’daki bölgenin tasarımını yapmak, ömür boyunca bir ayrıcalık olacak.”

“Qiddiya projesi, sürücüler, seyirciler ve evdeki izleyiciler için gerçek bir yarış pisti tasarlama konusunda harika fırsatlar sunuyor.”

“Tasarım, harika doğal manzaralarla beraber inanılmaz yükseklik değişiklikleri sunuyor. Tasarım aynı şekilde, sürücülere ve mühendislere de meydan okuyor. Ve simülasyon sürüşlerimizden gördüğümüz kadarıyla, pist içi ve pist dışı bir deneyim olarak heyecan verici bir deneyim olduğunu garanti edebilirim. Qiddiya, dünyanın motor sporları başkenti olmak için gereken her şeye sahip.” ifadelerini kullandı.

Qiddiya planları, dünyadaki en yüksek ve en hızlı (250km/s) rollercoaster’a da sahip olmayı içeriyor.

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Presentation of the Qiddiya Grand Prix with Nico Hülkenberg, Alexander Wurz, Romain Grosjean, Damon Hill, David Coulthard, Loris Capirossi

Presentation of the Qiddiya Grand Prix with Nico Hülkenberg, Alexander Wurz, Romain Grosjean, Damon Hill, David Coulthard, Loris Capirossi
1/7

Fotoğraf: Qiddiya Grand Prix

Presentation of the Qiddiya Grand Prix

Presentation of the Qiddiya Grand Prix
2/7

Fotoğraf: Qiddiya Grand Prix

Presentation of the Qiddiya Grand Prix

Presentation of the Qiddiya Grand Prix
3/7

Fotoğraf: Qiddiya Grand Prix

Presentation of the Qiddiya Grand Prix

Presentation of the Qiddiya Grand Prix
4/7

Fotoğraf: Qiddiya Grand Prix

Presentation of the Qiddiya Grand Prix with Nico Hülkenberg, Alexander Wurz, Romain Grosjean, Damon Hill, David Coulthard, Loris Capirossi

Presentation of the Qiddiya Grand Prix with Nico Hülkenberg, Alexander Wurz, Romain Grosjean, Damon Hill, David Coulthard, Loris Capirossi
5/7

Fotoğraf: Qiddiya Grand Prix

Presentation of the Qiddiya Grand Prix

Presentation of the Qiddiya Grand Prix
6/7

Fotoğraf: Qiddiya Grand Prix

Presentation of the Qiddiya Grand Prix with Nico Hülkenberg, Alexander Wurz, Romain Grosjean, Damon Hill, David Coulthard, Loris Capirossi

Presentation of the Qiddiya Grand Prix with Nico Hülkenberg, Alexander Wurz, Romain Grosjean, Damon Hill, David Coulthard, Loris Capirossi
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Fotoğraf: Qiddiya Grand Prix

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

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12 Mar - 15 Mar
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