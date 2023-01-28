Suudi Arabistan, Orta Doğu'daki yarış sayısının artmasından endişe duymuyor

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Bu yıl Formula 1 takvimine yeni bir Orta Doğu yarışı katılıyor; Katar. Aslında 2021 yılında F1'e ev sahipliği yapan Katar, bir yıl aradan sonra takvime geri dönecek ve önümüzdeki 10 yıl boyunca takvimde kalacak.

Böylece bu yıl da Orta Doğu'da Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Abu Dabi olmak üzere dört yarış yapılacak.

Suudi Arabistan GP'nin patronu Martin Whitaker, F1'in bölgeyi daha sık ziyaret etmesinin faydalı olacağını düşünüyor.

Whitaker, "Bunu, aynı sanayi sitesinde yer alan otomobil dükkanlarına ya da aynı caddede birlikte hareket eden uluslararası giyim markalarına benzetebiliriz."

Martin Whitaker, CEO, Saudi Motorsport Promoter, chats with a member of the Red Bull racing team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Evet, aralarında rekabet var. Ancak birlikte, geniş bir alana yayılmaktan daha güçlüler. Aynı şey Formula 1 yarışları için de geçerli."

"Suudi Arabistan, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) bir parçası. Bir yerde Formula 1 yarışının yapılması bölgedeki herkese fayda sağlar. Sonuçta, sporun seviyesini yükseltebilir ve bu da büyümesine yardımcı olabilir."

"Yarışlar birbirlerinden çok uzakta yapılmayacak gibi görünse de Bahreyn ve Cidde arasında 1.500 kilometre var."

"Silverstone ve Budapeşte arasında yaklaşık 2.000 kilometre olabilir fakat aralarında Hollanda, Belçika, Avusturya, İtalya, İspanya, Monako gibi pek çok yarış var..."

"Yani Orta Doğu'daki yarışlar insanların düşündüğü kadar birbirine yakın değil."

Whitaker'a göre bu etki bilet satışlarında da görülebilir.

Whitaker, "Bu yılki yarış için bilet satışları çok iyi gidiyor ve evet, Körfez bölgesinden Cidde'ye seyahat edenlerin sayısının arttığını görüyoruz çünkü bu bölgede spora olan ilgi artıyor."

"Her ne kadar dünyanın geri kalanından da ziyaretçileri hedefliyor olsak da, Orta Doğu'dan giderek daha fazla insanın yarışımıza geliyor olması kesinlikle cesaret verici." dedi.