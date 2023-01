Suudi Arabistan, Orta Doğu'daki yarış sayısının artmasından endişe duymuyor

Bu yıl Formula 1 takvimine yeni bir Orta Doğu yarışı katılıyor; Katar. Aslında 2021 yılında F1'e ev sahipliği yapan Katar, bir yıl aradan sonra takvime geri dönecek ve önümüzdeki 10 yıl boyunca takvimde kalacak.

Böylece bu yıl da Orta Doğu'da Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve Abu Dabi olmak üzere dört yarış yapılacak.

Suudi Arabistan GP'nin patronu Martin Whitaker, F1'in bölgeyi daha sık ziyaret etmesinin faydalı olacağını düşünüyor.

Whitaker, "Bunu, aynı sanayi sitesinde yer alan otomobil dükkanlarına ya da aynı caddede birlikte hareket eden uluslararası giyim markalarına benzetebiliriz."

Martin Whitaker, CEO, Saudi Motorsport Promoter, chats with a member of the Red Bull racing team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images