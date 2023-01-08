Suudi Arabistan motor sporları merkezi planlıyor, hedefler Aston Martin ve McLaren

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Halihazırda on Formula 1 takımından yedisinin İngiltere'de üssü bulunuyor, bunlara Milton Keynes'te faaliyet gösteren 2022'nin çifte şampiyonu Red Bull da dahil.

Ancak Suudi Arabistan misyonunda başarılı olursa; Mercedes, Red Bull, Alpine, McLaren, Aston Martin, Haas ve Williams'tan oluşan bu gruptan bazı takımlar ve çalışanları taşınmaya karar verecek.

Suudi Otomobil ve Motosiklet Federasyonu Başkanı Prens Khalid Bin Sultan Al Faisal, Motor Sport Magazine'e yaptığı açıklamada ülkenin motor yarışları için bir 'merkez yaratmak' istediğini belirterek, Suudi Arabistan'ın 'motor sporlarının geleceğine yardımcı olabilecek büyük şirketlere' sahip olduğunu sözlerine ekledi.

İki bariz hedef ise McLaren ve Aston Martin. Suudi Arabistan'ın kamu yatırım fonu her iki F1 takımının da ana kuruluşlarında hisseye sahip.

The F1 logo Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

Motor Sport Magazine'in bir F1 takımının üssünü Suudi Arabistan'a taşımasının mümkün olup olmadığı sorusuna Prens Halid şu yanıtı verdi: "Bunu umuyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Umarım büyük üreticilerden birini getirebiliriz."

“Otomobillere yaptığımız tüm yatırımlarla -özel yatırım fonu McLaren ve Aston Martin'den hisse satın alındı- bu yönde ilerliyoruz. Umarım Suudi Arabistan'da bir merkez açabilir ya da kendi markalarımızı yaratmak ve kendi fikri mülkiyet haklarımıza sahip olmak için otomobil ya da teknoloji üretmemize yardımcı olabilecek kişileri işe alabiliriz."

“20 yıllık bir programımız var ve bu programın 2023 sonu - 2024 başında başlayacağını umuyoruz. Amacımız sadece uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak değil, buna daha fazla dahil olmak istiyoruz. Mühendislerimiz, mekanikerlerimiz olsun istiyoruz; otomobil üretmek ve yaratıcı olmak istiyoruz."

“Gerçekten bir şampiyonumuz, Formula 1'de ve MotoGP'de yarışabilecek bir sürücümüz olsun istiyoruz. Altyapıya, Suudi Arabistan'da pistler inşa etmeye çok yatırım yapıyoruz. Daha fazla dahil olabilmek için akademiler kurmak istiyoruz: Suudi sürücülerle Suudi takımları ya da Suudi takımlarında yarışacak diğer sürücüler hedefliyoruz. Önümüzde hâlâ uzun bir yol var ama umarım 2030, 2035, 2040'a kadar hedeflerimize ulaşabiliriz."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Raporda, Suudi Arabistan'ın 'Neom' adlı gelecek şehir projesinin; McLaren'in kurucu kiracı olarak bir ofise sahip olacağı 'Oxagon' kampüsünü de içeren motor sporları merkezinin kurulacağı yer olduğu belirtiliyor.

Ülkenin egemen varlık fonu Aston Martin organizasyonunda bir hisseye sahipken, Lawrence Stroll liderliğindeki bir konsorsiyuma ait olan Formula 1 takımı şu anda, son teknoloji ürünü yeni bir fabrika inşa ediyor.

Bu devasa yatırım göz önüne alındığında, Aston Martin'in önümüzdeki yıllarda Suudi Arabistan'a taşınmaktan vazgeçmesi çok şaşırtıcı bir gelişme olacaktır.

McLaren ise kısa bir süre önce Woking'deki Teknoloji Merkezi'ni satıp geri kiraladı ve şu anda İngiltere'de yerleşik bir personel, ekip ve tedarikçi ağına sahip olan takımın Suudi Arabistan'da yepyeni bir motor sporları projesine geçerek risk alması da pek olası görünmüyor; özellikle de Formula 1 gridinde ön sıralara geri dönmek için istikrara ihtiyaç duydukları bir dönemde.

Organizasyon aynı zamanda yeni rüzgar tünelini de tamamlamak üzere. Takımın tüm altyapı iyileştirmeleri tamamlandığında 2024'ten itibaren F1'de ön sıralardaki mücadeleye yeniden katılması bekleniyor.