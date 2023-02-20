Önceki / Verstappen, Laureus Ödülleri'nde "Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi! Sonraki / Aston Martin, lansmanda taraftarları kandırmak istememiş
Formula 1 Haberler

Suudi Arabistan kendi F1 takımını istiyor

Suudi Arabistan gelecekte kendi Formula 1 takımına sahip olmayı istiyor.

Ekleyen:
, Editör
Suudi Arabistan kendi F1 takımını istiyor
Haberi dinle

Suudi Arabistan son yıllarda motor sporlarına büyük yatırımlar yapmaya başladı ve şu anda ülkede çok sayıda motor sporları etkinliği var.

Yakında WRC'nin de buraya gelmesi, böylelikle en önemli serilerin burada yapılması planlanıyor.

Fakat Suudi Arabistanlı yetkililer çok daha fazlasını istiyor. Bu plan doğrultusunda bir hedefleri de var; Kendi F1 takımına sahip olmak.

Üçüncü Suudi Arabistan Grand Prix'sine bir ay kaldı ve bu kapsamda düzenlenen basın toplantısında konuşan Suudi Arabistan Otomobil ve Motosiklet Federasyonu Başkanı SAİK Prens Halid Bin Sultan Al Abdullah Al Faysal şunları söyledi: "Motor sporlarında uzun bir geçmişimiz var."

"Saudi Air, 1978'de Williams ile sözleşme imzaladığında Formula 1'in Ortadoğu'daki ilk sponsoru bizdik."

"Formula 1 gibi prestijli bir etkinlikte Suudi Arabistanlı bir şirketin adını görmek gurur vericiydi. Bu, Formula 1 ile yakın çalışma konusunda bana ilham verdi."

"Bu geçmiş bizi yarışlara yöneltti ve bir gün kendi F1 takımımızı kurmamıza vesile olabilir."

"Ayrıca Formula 1'de, en üst düzeyde yarışabilecek bir sürücüye sahip olmak da istiyoruz."

"Motor sporları konusunda gerçekten çok tutkuluyuz ve sporun geleceğinde büyük bir rol oynayarak, seriye katkıda bulunmak istiyoruz."

paylaşım
yorumlar

Verstappen, Laureus Ödülleri'nde "Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi!

Aston Martin, lansmanda taraftarları kandırmak istememiş
Daha fazlası
Ezel Tan
McLaren yeni MCL60'ı ilk kez piste çıkardı

McLaren yeni MCL60'ı ilk kez piste çıkardı

Formula 1

McLaren yeni MCL60'ı ilk kez piste çıkardı McLaren yeni MCL60'ı ilk kez piste çıkardı

Russell: "Hamilton'ın hâlâ bu denli motive olması etkileyici"

Russell: "Hamilton'ın hâlâ bu denli motive olması etkileyici"

Formula 1

Russell: "Hamilton'ın hâlâ bu denli motive olması etkileyici" Russell: "Hamilton'ın hâlâ bu denli motive olması etkileyici"

Seidl: "F1'de başarını temeli fabrikada atılır, odak noktam orası olacak"

Seidl: "F1'de başarını temeli fabrikada atılır, odak noktam orası olacak"

Formula 1

Seidl: "F1'de başarını temeli fabrikada atılır, odak noktam orası olacak" Seidl: "F1'de başarını temeli fabrikada atılır, odak noktam orası olacak"

Son Haberler

McLaren yeni MCL60'ı ilk kez piste çıkardı

McLaren yeni MCL60'ı ilk kez piste çıkardı

F1 Formula 1

McLaren yeni MCL60'ı ilk kez piste çıkardı McLaren yeni MCL60'ı ilk kez piste çıkardı

Verstappen, 2023'te altın kask tasarımıyla yarışmayacak

Verstappen, 2023'te altın kask tasarımıyla yarışmayacak

F1 Formula 1

Verstappen, 2023'te altın kask tasarımıyla yarışmayacak Verstappen, 2023'te altın kask tasarımıyla yarışmayacak

Russell: "Hamilton'ın hâlâ bu denli motive olması etkileyici"

Russell: "Hamilton'ın hâlâ bu denli motive olması etkileyici"

F1 Formula 1

Russell: "Hamilton'ın hâlâ bu denli motive olması etkileyici" Russell: "Hamilton'ın hâlâ bu denli motive olması etkileyici"

Seidl: "F1'de başarını temeli fabrikada atılır, odak noktam orası olacak"

Seidl: "F1'de başarını temeli fabrikada atılır, odak noktam orası olacak"

F1 Formula 1

Seidl: "F1'de başarını temeli fabrikada atılır, odak noktam orası olacak" Seidl: "F1'de başarını temeli fabrikada atılır, odak noktam orası olacak"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.