Suudi Arabistan kendi F1 takımını istiyor

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Suudi Arabistan son yıllarda motor sporlarına büyük yatırımlar yapmaya başladı ve şu anda ülkede çok sayıda motor sporları etkinliği var.

Yakında WRC'nin de buraya gelmesi, böylelikle en önemli serilerin burada yapılması planlanıyor.

Fakat Suudi Arabistanlı yetkililer çok daha fazlasını istiyor. Bu plan doğrultusunda bir hedefleri de var; Kendi F1 takımına sahip olmak.

Üçüncü Suudi Arabistan Grand Prix'sine bir ay kaldı ve bu kapsamda düzenlenen basın toplantısında konuşan Suudi Arabistan Otomobil ve Motosiklet Federasyonu Başkanı SAİK Prens Halid Bin Sultan Al Abdullah Al Faysal şunları söyledi: "Motor sporlarında uzun bir geçmişimiz var."

"Saudi Air, 1978'de Williams ile sözleşme imzaladığında Formula 1'in Ortadoğu'daki ilk sponsoru bizdik."

"Formula 1 gibi prestijli bir etkinlikte Suudi Arabistanlı bir şirketin adını görmek gurur vericiydi. Bu, Formula 1 ile yakın çalışma konusunda bana ilham verdi."

"Bu geçmiş bizi yarışlara yöneltti ve bir gün kendi F1 takımımızı kurmamıza vesile olabilir."

"Ayrıca Formula 1'de, en üst düzeyde yarışabilecek bir sürücüye sahip olmak da istiyoruz."

"Motor sporları konusunda gerçekten çok tutkuluyuz ve sporun geleceğinde büyük bir rol oynayarak, seriye katkıda bulunmak istiyoruz."