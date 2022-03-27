Suudi Arabistan hükümet yetkilileri, ciddi bir tehdit oluşması durumunda yarışı iptal etmekten kaçınmayacak

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Cuma akşamı Yemen kökenli ayrılıkçı Husi grubu tarafından pistin yaklaşık 10 kilometre uzağındaki bir petrol rafinerisine düzenlenen füze saldırısının ardından, Formula 1 padoğu alarm haline geçti.

Takım patronları, yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından hızlıca hafta sonuna devam kararı alırken, pilotların ikna olması daha zor oldu. Pilotların ikinci antrenman turlarından sonra düzenlediği toplantı gece geç saatlere kadar sürerken, toplantıdan "yarışa devam" kararı çıktı.

Suudi Arabistan Spor Bakan Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, devam kararını almalarının sebebi olarak güvenlik servislerinden gelen detaylı bilgileri gösterdi ve yarış organizatörlerinin risklere karşı gözlerini kapatmadıklarını belirtti.

Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu birtakım basın mensuplarına konuşan Al-Faisal, atılan adımlar sonrası Cidde pistinin herhangi bir tehlike taşımadığını söyledi.

Al-Faisal, "Tüm güvenlik servislerimiz yüksek alarm seviyesinde ve herhangi bir tehdide karşı güvenliği sağlamaya hazır."

“Tehdidin nereden gelebileceği ve bunun için ne yapılması gerektiği konusunda herkes 24 saat boyunca tetikte bulunmakta."

"Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmak için gereken güvenlik seviyesine sahibiz ve yarışın ilgi odağı olarak kabul edildiğini biliyoruz çünkü medya burada, herkes burada. Bunu en başından biliyorduk.

“Saldırı esnasında havalimanındaydım, meydana gelen darbeye baktığımızda şehrin eteklerinde bir petrol rafinerisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Herhangi bir can kaybı ise yaşanmadı."

"Etkinliğe yönelik bir tehdit varsa, yarışı iptal edeceğimizden emin olabilirsiniz. Ama ortada bir tehdit yok ve bunu herkesle tartıştık." dedi.

An airliner is silhoutted by a fire in Jeddah beyond the circuit Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Al-Faisal, pisti koruyan füzesavar savunma sisteminin şehrin o bölgesini kapsamadığını açıkladı.

Al-Faisal, "Sistemin tüm krallığı kapsaması imkansız. Güvenlik servislerimiz, nüfusun yoğun olduğu, korunması gereken alanları kapsıyor."

"Orası kapatılmadı çünkü kimse için bir tehdit değil. Aldığımız geri bildirimlere göre, olayın olduğu yer böyle bir yer olduğu için şanslıydık, ancak o bölge olmasına bile şaşırdılar."

"Yani bu tam anlamıyla bir güvenlik ihlali değil. Ama dediğim gibi, içinde bulunduğumuz bölge, şehrin kendisi, oteller, diğer her yer tam güvenlikte ve hiçbir şey olmaması için gerekli tüm adımlar atılıyor." dedi.

Saldırı, sezonun ikinci yarışına gölge düşürürken, Al-Faisal teröristlere boyun eğmek gibi bir seçeneğin asla düşünülmemesi gerektiğini söylüyor.

Al-Faisal, "Bölgemizde insanlar böyle şeylerin olmasını istemiyor. Çevremize bakarsanız ülkemizin her yerinde, Irak'a, Libya'ya, Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e bakarsanız bu ülkelerde de sorunlar var."

"Biz sadece hayatımıza devam etmek istiyoruz. Gelişmeye devam etmek ve vatandaşlarımıza yüksek bir yaşam kalitesi sağlamak istiyoruz, ayrıca 2030 vizyonuna da bağlıyız. Hedefimiz, çocuklarımız için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak."

"Ama bunu tek başımıza yapamayız. Uluslararası toplumun bu saldırıları kınamasını ve dünyanın neresinde olursa olsun buna bir son vermesini sağlamalıyız. Şu anda Avrupa'da neler olduğunu görebiliyorsunuz, bunun Avrupa'da olacağını kim hayal edebilirdi?"

"Ayrıntılara girmek istemiyorum ama böyle durumlar dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşebilir. Ancak uluslararası bir topluluk olarak hepimiz dünyadaki yıkıma karşı tavır almazsak, o zaman hiçbir şey gelişmez."

"Çok fazla olumsuz resme sahip olduğumuzu biliyorum, ayrıca uydurma resimler de ortaya çıktı ki bu iyi bir şey değil. Ama bununla uğraşmamız gerekiyor. Negatif değil pozitif bir bakış açısına sahibiz, emin olabilirsiniz."

“Olumsuzluktan veya eylemlerine teslim olmaktan bahsedersek teröristler kazanacaklar ve bu olanlar asla, hiçbir yerde bitmeyecek. Bu olanlardan cesaretleneceklerini söylemeye gerek bile yok. Dolayısıyla burada vermemiz gereken güçlü bir mesaj olduğunu da düşünüyorum: Bu bir Suudi Arabistan meselesi değil, bu bir uluslararası toplum meselesi.” dedi.

Al-Faisal, hafta sonundaki olaylardan dersler çıkarılabileceği konusunda da açıktı, ancak Cidde pistindeki güvenliğin olabildiğince iyi olduğunu düşünüyor.

Al Faisal, "Sahip olduğumuz sisteme güveniyoruz. Yine de olayları yaşadıkça bir şeyler öğreneceğiz."

"Yaptığımız her şeyle, gelişmekte olan bir ülkeyiz, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz ve Suudi Arabistan'a gelen herkese en iyisini sunmak istiyoruz."

“Ama aynı zamanda Suudi Arabistan halkının güvenli, keyifli ve eğlenceli bir ortamda yaşamasını da istiyoruz."

"Eminim güvenlik kurumları bu eylemleri değerlendirecek ve ayrıntılarına girecektir, atmamız gereken bir adım varsa, bunu Suudi Arabistan'daki herkese daha fazla güvenlik sağlamak için yapacağız." dedi.