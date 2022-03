Suudi Arabistan hükümet yetkilileri, ciddi bir tehdit oluşması durumunda yarışı iptal etmekten kaçınmayacak

Cuma akşamı Yemen kökenli ayrılıkçı Husi grubu tarafından pistin yaklaşık 10 kilometre uzağındaki bir petrol rafinerisine düzenlenen füze saldırısının ardından, Formula 1 padoğu alarm haline geçti.

Takım patronları, yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından hızlıca hafta sonuna devam kararı alırken, pilotların ikna olması daha zor oldu. Pilotların ikinci antrenman turlarından sonra düzenlediği toplantı gece geç saatlere kadar sürerken, toplantıdan "yarışa devam" kararı çıktı.

Suudi Arabistan Spor Bakan Abdulaziz Bin Turki Al-Faisal, devam kararını almalarının sebebi olarak güvenlik servislerinden gelen detaylı bilgileri gösterdi ve yarış organizatörlerinin risklere karşı gözlerini kapatmadıklarını belirtti.

Motorsport.com'un da aralarında bulunduğu birtakım basın mensuplarına konuşan Al-Faisal, atılan adımlar sonrası Cidde pistinin herhangi bir tehlike taşımadığını söyledi.

Al-Faisal, "Tüm güvenlik servislerimiz yüksek alarm seviyesinde ve herhangi bir tehdide karşı güvenliği sağlamaya hazır."

“Tehdidin nereden gelebileceği ve bunun için ne yapılması gerektiği konusunda herkes 24 saat boyunca tetikte bulunmakta."

"Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmak için gereken güvenlik seviyesine sahibiz ve yarışın ilgi odağı olarak kabul edildiğini biliyoruz çünkü medya burada, herkes burada. Bunu en başından biliyorduk.

“Saldırı esnasında havalimanındaydım, meydana gelen darbeye baktığımızda şehrin eteklerinde bir petrol rafinerisinde gerçekleştiğini görüyoruz. Herhangi bir can kaybı ise yaşanmadı."

"Etkinliğe yönelik bir tehdit varsa, yarışı iptal edeceğimizden emin olabilirsiniz. Ama ortada bir tehdit yok ve bunu herkesle tartıştık." dedi.

