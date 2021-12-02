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Suudi Arabistan Grand Prix'si saat kaçta ve hangi kanalda?

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1'de artık son düzlüğe giriliyor. Peki bir sonraki yarış F1 Suudi Arabistan Grand Prix'si saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Grand Prix'si saat kaçta ve hangi kanalda?

2021 Formula 1 sezonunun 21. yarışı olan Suudi Arabistan, bu yıl ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak ve yarış, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek. Bu yüzden de seansların büyük kısmı akşam yapılacak.

Suudi Arabistan'daki ilk antrenman seansı, cuma günü TSi 16:30'da gerçekleştirilecek ve bir saat sürecek. İkinci antrenman seansı ise akşam 20:00'de yapılacak.

Her iki antrenman seansını da S Sport Plus'tan Türkçe şekilde seyredilebilecek.

Cumartesi günü, 17:00'da bir saatlik üçüncü antrenman seansı yapılacak. Sıralama turları ise aynı gün 20:00'de gerçekleştirilecek.

Normalde bu iki seansı da S Sport 2 yayınlıyordu. Ancak Serie A maçları ile çakışmalarından ötürü bu seansların  S Sport veya S Sport 2'de canlı yayını olmayacak.

Şu anda S Sport'tan bu konu hakkında bir açıklama gelmedi fakat bu iki seansın, platformların kendi özel kanallarında (D Smart - Smart Spor gibi) ve S Sport Plus'ta yayınlanması bekleniyor.

Pazar günkü yarış ise TSi 20:30'da yapılacak ve yarış S Sport 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Ayrıca tüm seansları, F1 TV üzerinden canlı şekilde seyredebilir, derecelere anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla seyredebilirsiniz.

Suudi Arabistan GP hafta sonu programı:

Cuma

1. Antrenman: 16:30 - F1 TV / S Sport Plus

2. Antrenman: 20:00 - F1 TV / S Sport Plus

Cumartesi

3. Antrenman 17:00 - F1 TV / S Sport Plus

Sıralama turları: 20:00 - F1 TV / S Sport Plus

Pazar

Yarış: 20:30 - F1 TV / S Sport 2

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