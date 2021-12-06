Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

2021 Formula 1 sezonunun 21. yarışı Cidde pistinde gerçekleşti ve heyecan dolu yarışı Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Bu ilginç hafta sonunun ardından bazı ilgi çekici istatistikler de ortaya çıktı.

İşte o istatistiklerden bazıları:

Sıralama turları

Lewis Hamilton, Cidde'de bu yılki beşinci ve kariyerinin 103. pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Hamilton şimdiye kadar 36 pistte sürüş yaptı ve Cidde'de 32. farklı pistte pole pozisyonu olmuştu. Bu, İngiliz sürücülerin Formula 1'deki 290. pole pozisyonu da oldu.

Lewis, sezonun başlangıcından bu yana ilk kez arka arkaya iki yarışta pole pozisyonu kazandı.

Valtteri Bottas, ikinci oldu ve bu yıl dördüncü kez ikinci olmuştu. Mercedes ise tarihte 82. kez sıralama turlarında ilk çizgiyi almış oldu.

Max Verstappen üçüncü oldu ve bu sezon yedinci kez ilk çizgiyi kaçırdı.

Charles Leclerc'in dördüncülüğü, Türkiye'deki yarıştan bu yana aldığı en iyi sonuçtu ve bu sezon sekizinci kez ilk dörtte başladı.

Yuki Tsunoda pozitif ivmesini sürdürdü ve son altı Grand Prix'de beşinci kez son bölüme kalmayı başardı.

Esteban Ocon, takım arkadaşı Fernando Alonso'nun önünde dokuzuncu sırada yer aldı. Bitime bir yarış kala sıralama turlarındaki mücadele 11'e 10 İspanyol pilotun lehine. Bu mücadelenin galibi Abu Dhabi'de belli olacak.

Daniel Riccardo 11. oldu ve üst üste ikinci kez son ikinci bölümde havlu attı.

Lance Stroll 18. oldu ve son beş Grand Prix'de dördüncü kez sıralama turlarının ilk bölümünde elendi. Bu sezon ilk kez, her iki Aston Martin sürücüsü de ikinci bölüme katılamadı.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, Tiffany Cromwell, Suzie Wolff and the Mercedes team celebrate victory Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Yarış Lewis Hamilton, üst üste üçüncü, bu sezonki sekizinci ve kariyerinin 103. galibiyetini kazandı. Hamilton böylelikle yarıştığı 36 pistin 31'inde yarış kazanmış oldu.

Hamilton, Cidde'deki zaferi ile bitime bir yarış kala, Max Verstappen'i puan olarak yakaladı.

Tarihte ikinci kez, iki şampiyonluk adayı sezon finaline aynı puanla gidecek. Bu, son kez 1974 yılında yaşanmıştı. O yıl Emerson Fittipaldi, (McLaren) ve Clay Regazzoni (Ferrari) son yarışa aynı puanla giderken, mutlu sona McLaren pilotu ulaşmıştı.

Max Verstappen ikinci oldu ve kariyerinde 59. kez podyuma çıktı. Böylelikle Nigel Mansell'ı yakalamış oldu.

Max, bu sezon 17. kez podyuma çıkarak Hamilton, Vettel ve Michael Schumacher'in "bir sezonda en çok podyuma çıkan pilot" rekoruna ortak oldu. Verstappen, Abu Dhabi'de podyuma çıkarsa, bu alanda rekorun tek sahibi olacak.

Valtteri Bottas, Mercedes ile 100. Grand Prix'sine çıktı ve üçüncü olarak kariyerinin 67. podyumunu aldı.

Tarihte yedinci kez -sırasıyla- Hamilton - Verstappen - Bottas - üçlüsü podyuma çıktı. Bu alanda zirvede, -sırasıyla- Hamilton - Rosberg - Vettel yer alıyor. Bu podyum sıralamasını daha önce sekiz kez görmüştük.

Esteban Ocon, dördüncü oldu ve arka arkaya üçüncü kez puan aldı. Bitime bir yarış kala takım arkadaşı Alonso ile arasında sadece beş puan var.

Daniel Ricciardo beşinci oldu ve üç yarış aradan sonra puan kazandı.

Pierre Gasly altıncı oldu ve bu yıl sekizinci kez ilk altıya girdi.

Dokuzuncu sıra, Antonio Giovinazzi'nin bu sezonki en iyi sonucu oldu ve Monako'dan sonraki ilk puanlarını aldı.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, ahead of Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images