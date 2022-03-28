Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler 2022 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.

Ekleyen: Kemal Şengül , Şef Editör Haberi dinle Sıralama turları Sergio Perez, 215. Grand Prix'sinde kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı ve bu alanda rekoru eline geçirdi. Meksikalı pilot, ilk pole pozisyonu için en çok bekleyen pilot olurken, bu rekorun önceki sahibi 131 Grand Prix ile Mark Webber'di.

Honda motor projesini devralan Red Bull Powertrains, spordaki ilk pole pozisyonunu elde etti.

Charles Leclerc ikinci oldu ve kariyerinde 12. kez ilk çizgiyi aldı. Fakat bu, Leclerc'in 2019 Japonya'dan sonra ikinci ikinciliğiydi.

Carlos Sainz kariyerinde beşinci kez üçüncü oldu. Arka arkaya ise ikinci kez bu pozisyonu elde etti.

Max Verstappen'in dördüncülüğü, beşinci olduğu 2020 Monza'dan bu yana en kötü sonucuydu.

Esteban Ocon'un beşinciliği, 2021 İspanya'dan bu yana aldığı en iyi sonuç oldu.

George Russell, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ı ilk kez sıralama turlarında mağlup etti.

Sıralama turlarının ilk bölümünde zaman turu kaydeden sürücüler arasında en yavaş beş isim Mercedes motoru kullanıyordu. Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Yarış Max Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'sini kazanarak kariyerinin 21. zaferini aldı ve bu alanda Kimi Raikkonen'i yakaladı.

Verstappen'in zaferi, Red Bull Powertrains'in F1'deki ilk zaferi oldu.

Charles Leclerc, kariyerinde 15. kez podyuma çıktı ve bu alanda Sergio Pérez, José-Fräulein González ve Thierry Boutsen'i yakaladı. Monakolu pilot, kariyerinin 900. puanını da aldı.

Yarışın bitiminde Verstappen ve Leclerc arasında 0.549 saniye vardı. Bu, Gasly'nin Sainz'ın 0.415 saniye önünde finiş gördüğü 2020 İtalya'dan bu yana en küçük farktı.

Carlos Sainz, kariyerinde sekizinci kez podyuma çıktı. Böylelikle Jochen Mass, Jean-Pierre Beltoise, Peter Revson, Lorenzo Bandini ve Luigi Viloresi'yi yakaladı.

Sainz üst üste 17. yarışından puanla ayrıldı. Bu, kariyerinin en uzun puan serisi. Aynı zamanda mevcut gridin de en uzun serisi.

Dördüncü olan Sergio Perez, arka arkaya üç yarıştır finiş göremiyordu ve bu seriye son vermiş oldu. Aynı zamanda puan aldığı son yarış olan 2021 Katar'da olduğu gibi yine dördüncü oldu. Meksikalı pilot, kariyerinin 900. puanını alırken, lider gittiği tur sayısı 100'ü aşmış oldu.

Kevin Magnussen, Haas F1 ile art arda ikinci yarışından da puanla ayrıldı. Haas son olarak 2019 İspanya ve Monako'da arka arkaya puan alabilmişti.

Lewis Hamilton, 2012 Kore'den bu yana ilk kez 10. oldu. Britanyalı sürücü, Mercedes'le 180. yarışa çıkarak "aynı takımla en çok yarışa çıkan pilot" alanında Michael Schumacher'i yakaladı. Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images paylaşım Bet here Bet now Bet here Bet now Önceki haber Red Bull, güç ünitesinin dayanıklılığı konusunda endişeli paylaşım