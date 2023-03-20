Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
2023 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.
Sıralama turları istatistikleri
- Sıralama turlarında en hızlı zamanı kaydeden Sergio Perez, kariyerinin ikinci pole pozisyonunu Cidde pistinde kazandı. İki pole pozisyonunu da bu pistte alan Meksikalı pilot, ilk pole pozisyonunu kariyerinin 215. Grand Prix'sinde, ikincisini ise 237. Grand Prix'sinde kazanmış oldu.
- Mevcut pilotlar arasında sadece Perez'in kariyerinde iki pole pozisyonu bulunuyor. Hulkenberg, Stroll, Norris, Russell ve Magnussen olmak üzere beş pilotun birer pole'ü bulunuyor. Perez, Jean Alesi'den sonra tüm pole pozisyonlarını aynı pistte alan ikinci isim oldu. Fransız sürücü, kariyerinin iki pole pozisyonunu da Monza'da almıştı.
- Fernando Alonso 1959 Britanya Grand Prix'sinde bu başarıyı yakalayan Roy Salvadori'den sonra Aston Martin tarihinde ilk çizgiden start alan ikinci isim oldu.
- George Russell kariyerinde 11. kez ilk dörtte başladı ve bu sezon üst üste ikinci kez sıralama turlarında Lewis Hamilton'ı geçti.
- Carlos Sainz dördüncü sırada yer aldı. İki hafta önce Bahreyn'de de aynı pozisyonda yer almıştı.
- Nico Hulkenberg 11. sırada yer alarak üst üste ikinci kez takım arkadaşının önüne geçti.
- Max Verstappen, 2021 Rusya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez mekanik bir problemle son bölümü kaçırdı.
- Yuki Tsunoda üst üste ikinci kez Cidde'de sıralama turlarının ilk bölümünde elendi.
George Russell, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Yarış istatistikleri
- Sergio Perez, Suudi Grand Prix'sini kazanarak kariyerinin beşinci zaferini elde etti ve bu alanda Charles Leclerc, Keke Rosberg, Michele Alboreto, John Watson, Clay Regazzoni ve Giuseppe Farina'yı yakaladı.
- Max Verstappen yarışı ikinci sırada tamamlayarak kariyerinde 79. kez podyuma çıkarken, Ayrton Senna ile arasında sadece bir podyum kaldı.
- Suudi Arabistan, Red Bull Racing takımının puan kazandığı 300. yarış oldu.
- Fernando Alonso yarışı üçüncü sırada tamamlayarak kariyerinde 100. kez podyuma çıktı. Yarışın ilk turlarında lider giden Alonso, 2012 Almanya'dan bu yana ilk kez lider gitmiş oldu.
- Alonso, 2013 yılından bu yana ilk kez arka arkaya iki yarışta podyuma çıktı.
- George Russell'ın dördüncülüğü bu yılki en iyi sonucu oldu.
- Lewis Hamilton üst üste ikinci kez yarışı beşinci sırada tamamladı.
- Yarışı yedinci sırada bitiren Charles Leclerc, bu yılki ilk puanını aldı.
- 10. sırada finiş gören Kevin Magnussen, Haas F1'e bu yılki ilk puanını getirdi.
- Yuki Tsunoda üst üste ikinci kez 11. sırada finiş gördü.
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