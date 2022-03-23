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Suudi Arabistan GP'de yine üç DRS bölgesi olacak

FIA, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Suudi Arabistan GP'de üç DRS bölgesi olacağını doğruladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Suudi Arabistan GP'de yine üç DRS bölgesi olacak
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Geçen yıl ilk kez Formula 1'e ev sahipliği yapan Cidde, takvimdeki en hızlı cadde pisti olarak öne çıkıyor ve bu yılki değişiklikler pisti daha da hızlandıracak.

FIA, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Cidde'deki yarışa üç ayrı DRS bölgesi olacağını açıkladı.

27 virajdan oluşan pistte ilk DRS algılama noktası 17. virajın çıkışında, DRS aktivasyon noktası ise 19. virajın çıkışında olacak.

İkinci DRS algılama noktası 22. virajın girişinde, aktivasyon noktası 25. virajın girişinde yer alacak.

Son DRS algılama noktası 27. virajın girişinde, aktivasyon noktası ise 27. virajın 170 metre sonrasında yer alacak.

 

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