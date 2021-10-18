Suudi Arabistan GP'de, yerel geleneklere göre giyinmek zorunlu olacak

3-5 Aralık tarihleri arasında Cidde'de yapılması planlanan ilk Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde Formula 1 ve Formula 2 personeline, yerel geleneklere uygun şekilde, saygı duyulması gereken davranış ve kıyafet kurallarıyla ilgili bir belge verildi.

Bu belgede, halka açık yerlerde sevgi hareketlerinden kaçınılması gerektiği hatırlatılıyor ve aynı zamanda saygısız görünebilecek dilden de kaçınılması gerektiği vurgulanıyor.

Cidde'de, yaklaşık 30'lu derecelerde yapılması planlanan yarışta, özellikle kadın personelin normalden daha farklı bir kıyafet giyinmesi tavsiye ediliyor.

Kadınların, uzun pantolonlar giymesi ve dirsekleri kapatan uzun kollu gömlekler giymesi şart koşuluyor. Ayrıca kadınlara, ülkede yürürlükte olan yeni kurallar doğrultusunda "ağır makyajlar" yapılmaması gerektiği tavsiye ediliyor.

Omuzların ve bacakların görünmesi yasak olacak. Bu nedenle kadınların, sıcak ülkelerde giyilen takım üniformalarını giymesi mümkün olmayacak.

Erkeklerin de omuzlarını ve bacaklarını göstermekten kaçınmaları gerekiyor. Bu nedenle kısa kollu gömlekler, atletler veya şortlar giyemeyecekler.